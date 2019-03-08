【多圖】IZ*ONE安兪真擔任綜藝節目主持　拍攝花絮萌翻粉絲

韓國限定女團IZ*ONE最近在韓國和日本人氣急升，12位成員張員瑛（又譯：張圓英）、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真（又譯：安宥真）、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周、李彩演獲邀出演多個綜藝節目，其中，安兪真近日成為本月29日首播的MBC節目《My Little Television V2》固定主持，是繼宮脇咲良和崔叡娜之後，第三名IZ*ONE成員擔任綜藝節目固定主持。

宮脇咲良和崔叡娜分別擔任《大家的廚房》和《傻瓜們的監獄生活》主持。（網上圖片）

安兪真則擔任《My Little Television V2》主持。（網上圖片）

MBC近日公布安兪真拍攝《My Little Television V2》宣傳照的花絮片段，安宥真過往曾拍攝隱形眼鏡廣告，近日IZ*ONE也成為多本時裝雜誌的模特兒，所以拍硬照對安兪真而言當然駕輕就熟。安兪真拍照時擺出多個姿勢，又不時展露趣怪表情，WIZ*ONE均明言被安兪真萌倒。問到最想在《My Little Television V2》和誰見面，安兪真表示：「我想見到各種各樣的人，所以不只是著名藝人，也想見到各個領域的專家。」不知道安兪真日後會否邀請一眾IZ*ONE成員擔任嘉賓呢？

安兪真曾擔任廣告模特兒，拍攝硬照當然無難度。（網上截圖）

安兪真首次固定主持的 《My Little Television V2》將於3月29日首播。（網上截圖）

點撃睇安兪真宣傳照拍攝花絮