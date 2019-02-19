樂華推出新女團EVERGLOW　《Produce 48》王怡人、金詩炫確定加入

內地娛樂公司樂華娛樂的韓國分公司即將推出第一個女團「EVERGLOW」，曾參與《Produce 101》系列的金詩炫和中國練習生王怡人將會以「EVERGLOW」成員身分出道。香港時間18日晚上11時，樂華娛樂發布金詩炫的預告片，影片中金詩炫走清新路線，旋即引起韓國和內地網民討論。

（左起）王怡人、金詩炫和崔叡娜一同參與《Produce 48》，最終崔叡娜成功加入IZ*ONE，而其餘兩人也即將出道。（網上圖片）

金詩炫過往兩度參加《Produce 101》系列，今年終於成功出道。（網上圖片）

金詩炫在預告片中仙氣十足。（影片截圖）

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1999年出生的金詩炫則曾以個人練習生身份參與《Produce 101》第一季，及後獲得樂華娛樂賞識羅致旗下，之後再參與《Produce 48》獲得第27名；而2000年出生的王怡人來自浙江杭州，去年與崔叡娜、金詩炫一同參與《Produce 48》，在第五集因外表標緻而擊敗一眾練習生，獲得「視覺Center」第一名，一度被視為出道熱門人選，可惜在第三次綜合評價以第28名被淘汰出局，令觀眾大感可惜。因此，《Produce 101》系列的粉絲均對「EVERGLOW」相當關注。此外，粉絲均十分好奇，崔叡娜完成IZ*ONE兩年半使命後，會否成為。EVERGLOW」一分子。

王怡人號稱《Produce 48》的「視覺Center」，所以被淘汰時，網友均大感可惜。（網上圖片）

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