韓文「Sorry囉」應該要點講？　IZ*ONE本田仁美話你知

香港人最忌道歉時說「對唔住囉」、「Sorry囉」，讓人覺得該道歉不夠真誠，態度欠佳。原來最近韓國新興的網絡用語中，也有類似「對唔住囉」、「Sorry囉」的句子，就是「지송지송」，而將這句話發揚光大的竟是日本女團AKB48出身，現任韓團IZ*ONE成員本田仁美。

本田仁美外表趣緻可愛，不過毒舌技能同樣非常厲害。（網上圖片）

「지송지송」發音類似「智鬆智鬆」，源於韓文「對不起」（죄송），雖然意思類似「對唔住囉」和「Sorry囉」，不過語氣相對而言較為「對唔住囉」和「Sorry囉」 調皮可愛，是最近韓國流行的網絡交流用語。

讓本田仁美認識「지송지송」一詞的原來是IZ*ONE成員金采源（左）。（網上圖片）

至於本田仁美是如何將「지송지송」發揚光大呢？事緣本田仁美與IZ*ONE隊友金采源在一月同遊南山塔，並為WIZ*ONE（IZ*ONE粉絲）進行直播，期間金采源教導本田仁美「지송지송」一詞，又示範使用「지송지송」一詞時，表情應略顯輕挑，向來在AKB48以毒舌見稱的本田仁美當然能迅速掌握，其後更被隊友李彩演大爆常用「지송지송」與隊友曹柔理吵架，因而成為WIZ*ONE和K-pop迷的熱話。

李彩演大爆本田仁美愛用「지송지송」一詞與曹柔理吵架。（網上圖片）

大家感受到本田仁美的反轉魅力了嗎？（網上圖片）