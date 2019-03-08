【妻子的浪漫旅行】章子怡父母反對汪峰做女婿　全因為一個原因

內地女星章子怡出道多年，今年第一次參加真人騷節目《妻子的浪漫旅行2》引起許多關注。在最新一集中她主動提及同老公汪峰拍拖的趣事，即使當時爸爸媽媽都反對，但她都不理會只因她覺得要為自己活一次。

2015年汪峰同章子怡正式結婚成為夫婦，但在這過程中她所遇到的困難不少，甚至遭到家人反對結婚，原來因為過去男方的婚姻問題而令她爸媽不滿意：「因為他離過婚啊！還有孩子啊！那時候就跟我爸媽關係不好，就不能提汪峰這個名字。」

原來章子怡的父母好反對他們這一段婚姻。（網上圖片）

不講不知他們剛結婚的時候，是同女方的爸爸媽媽住在同一大樓下，他們夫婦二人租住下層，即使結婚了但男方的關係似乎同女方父母關係仍好像不好，章子怡就分享其中一個故事：「我們那時候租房子住，然後我們就租了一個樓下的房子，我們樓上（餐廳）是吃飯的地方，然後我們從樓下上來，在我們家那一層停了，然後門一開我媽我爸我們家一個親戚，我就好尷尬。」當時氣氛緊張又尷尬。

章子怡話爸媽嫌棄對方離過婚。（網上圖片）

章子怡婚後同爸媽住同一大樓中。（網上圖片）

而汪峰再次回味這件事時，更以電影情節來形容：「就是大家說話也不對，不說話也不對所以尷尬又緊張，就是當時在電梯裡面，就是希望這此刻的時間趕快過去，就是她媽媽是從堅決不可以提汪峰這個名字，然後到誰要是跟她說我半句半個字不好，她就跟誰急。」到後來因為汪峰積極主動視他們當朋友般看待，經常發出邀請出遊，又幫助岳母解決問題等，先令他們關係修補好，最後得到他們認同。