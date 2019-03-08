BIGBANG勝利25日現役陸軍入伍　網民質疑提早當兵為避是非？

韓國天團BIGBANG成員勝利早前被爆有份開設的夜店「Burning Sun」捲入毒品及打人等事件後，又被傳媒追擊曾豪花約420萬港元，在菲律賓包下度假酒店開生日派對，當中涉及提供性服務及毒品等。上月尾，勝利主動到警局協助調查後，今日（8/3）就宣布將於本月25日入伍，被網友質疑為避是非。

勝利連續被爆多件醜聞後，上月27日現身警局，經歷長達8小時的調查，而他更表示日後有需要的話，亦會繼續協助調查。勝利亦曾透過所屬公司YG娛樂表示，暫停所有行程活動，包括3月的海外演唱會。就在是非不斷的情況下，今天就有消息指勝利放棄義警，將於本月25日以現役陸軍入伍。消息傳出後，不少網民質疑勝利現役入伍，目的是為了避風頭。不過勝利方就表示，如果入伍前有需要召喚到警局的話，承諾會出席。

BIGBANG勝利上月尾曾到警局報到，主動協助調查。（網上圖片）

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面對避是非的質疑，不少粉絲就力撐勝利，反駁偶像並不是出事才入伍。粉絲提出入伍大限將至的勝利，早就預告2019年春天會到軍隊報到，加上勝利早就通過義警考試，只是放棄義警一職，改以陸軍身份入伍。而首爾地方兵務廳相關人士也表示，勝利的確收到入伍通知書，並需在短時間內報到。如果沒有收到拘捕令便會如常入伍，相反有嫌疑的話便會延期入伍時間，指對於近日負面事件，勝利目前並沒有任何嫌疑。

勝利仍有一班粉絲支持，力證偶像入伍並不是為避風頭。（網上圖片）