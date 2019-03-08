謝安琪孖張繼聰帶細女面試名牌幼稚園 　誓要贏在起跑線！

張繼聰和謝安琪（Kay）細女張靖（Karina）快滿兩歲，近日有人影到阿Kay 和阿聰帶住細女Kakaball去被譽為幼稚園新貴的「學之園」青衣分校面試，阿Kay一家住大埔，如果細女獲錄取，大埔往返青衣都幾遠，可見這間幼稚園魅力大到令阿Kay認為值得阿囡長途跋涉返學。

Kay被拍到與老公張繼聰帶女兒到幼稚園名校面試。（讀者提供圖片）

學之園幼稚園成立於2000年，是一家連鎖教育機構，轄下有四所幼稚園，而阿Kay所選的這間青衣分校，在全港排名12，葵青區排名第1，私立獨立幼稚園中排名第9，相當巴閉。

作為家長，當然緊張子女升學。（IG圖片）

正所謂「贏在起跑線」，學校排名好，自然對升小學有幫助，有富貴同事陳爸爸的子女就讀另一間分校，他坦言選擇學之園的主因，是畢業生多數能獲得名校錄取，例如拔萃小學、聖保羅男女中學附屬小學、保良局陳守仁小學及蔡繼有小學等名校。所以如果小朋友入到這間幼稚園，到升小學時就不用太頭痕喇。講到咁好，學費當然唔平啦，年費$63,600至$67,200，陳爸爸都話貴！不過比起一些貴族幼稚園的6位數學費，價錢已經算相宜喇。

學費對阿Kay同阿聰嚟講，濕濕碎啦。（IG圖片）