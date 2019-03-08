【TWICE．多圖】室外着短裙冇有怕　子瑜Momo寒冬有咩保暖大法？

韓國人氣女團TWICE早前出席《Naver V-app Awards》，一連取下「Global Top 10」和「最佳頻道」兩個獎項。今天官方就公開當天頒獎禮的花絮，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛寒冬下只穿小短裙，究竟眾人又有咩保暖法寶呢？

日前TWICE出席《Naver V-app Awards》，熟悉K-Pop粉絲都知道，頒獎禮通常在室外進行，一眾出席偶像都要被迫捱凍。男偶像還可以穿長袖長褲擋一擋風，但女偶像難免要短裙單薄上陣，保暖功夫必定要做到足。面對韓國零或負度的寒冬，TWICE成員又會點保暖呢？花絮照片可見，等待上台前成員都圍在暖爐旁取暖。雖然上身的西裝內已貼滿暖貼，可是短裙上陣的她們，每人必備一條毛氈確保腿部不受風。

TWICE日前短裙上陣，出席室外舉行的頒獎典禮。（網上圖片）

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雖然TWICE在台上面露淡定笑容，但實際上9人都凍到飛起。上台前彩瑛就攬實Mina取暖，上台後的志效沒有辦法下，亦要在打歌服外加穿外套。看見9人辛苦捱凍，粉絲都非常心痛，希望頒獎禮以後能改為室內進行。同時亦非常佩服成員的忍耐力，感嘆做明星果然非常不容易。

在後台等待時，TWICE除了盡量企近暖爐外，子瑜單手影相都要手執毛氈。（網上圖片）

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