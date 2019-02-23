【TWICE．多圖】子瑜長裙顯女人味　Momo、Sana韓文進步有秘訣？

韓國女團TWICE最近未有新搞作，於是官方公布大量去年年尾的後台花絮，相信大量美照都夠滿足ONCE（TWICE粉絲）對9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛的思念。而不同的影片可見，TWICE都經常提住粉絲不離口，雙方感情相當要好。

昨天JYP娛樂就公開了去年《金唱片頒獎禮》的後台影片，見到成員一樣食物不離手，Sana更是手持曲奇一直吃過不停。另外可以見到，TWICE原來要一直在後台拍照，作為送給ONCE的禮物。即使是休息或練習期間，一見到工作人員舉機，9人都非常迅速擺出靚靚甫士，有時候更要一次過影超過10張，果然是專業的偶像。在後台待機期間，日本成員Momo和Sana又突然進行韓語小教室，認真無厘頭又搞笑。

同是日本人的Sana教Momo韓文，轉頭又無厘頭地對她說：「不知道也沒關係。」（影片截圖）

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另一天，在《GAON Chart Music Award 2018》中，TWICE就公開了9位成員在待機室玩遊戲的一面。在遊戲中落敗的Momo，被罰要在紅地毯做出指定的動作。於是最終Momo決定當天手持蘋果走紅地毯，解開了粉絲的疑惑。照片中穿上粉紅色背心長裙的子瑜，擺出多個甫士大曬S Line，充滿女人味外又非常吸睛。穿上低胸碎花長裙的隊友Mina也不輸蝕，紮起低馬尾，散發出古典美女的氣質。

子瑜為了玩遊戲，扭出S形的身材。（網上圖片）

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