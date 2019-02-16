【TWICE．多圖】歌謠大戰後台大公開　忙練習之餘最忙係食？

對於粉絲來說，最好奇相信必定是偶像後台的情況。近日TWICE就公開去年年尾，多個大型音樂節目的後台實錄，讓ONCE（TWICE粉絲）一窺究竟9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛在後台的一舉一動。

韓國一場年末歌謠大戰，一般進行長達3至4小時。一線當紅組合如BTS防彈少年團、EXO、Red Velevt和BLACKPINK等，通常都要在後台待機幾小時，等到最後順序才上台表演。近日TWICE就公開不少，包括《SBS歌謠大戰》和《KBS歌謠大祝祭》等的後台影片及照片，當中捕捉了不少成員間可愛的互動。9人除了抽時間在後台密密練習外，另一件最重要的事便是開飯充飢。由簡單零食朱古力，到放題式的晚餐，甚至更捕捉到Sana蹲在地上吃公仔麵的畫面。

大姐娜璉經常在後台整蠱子瑜，可見兩人感情非常好。（網上圖片）

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除了食和練習外，9人都會把握時間休息，自拍等當然少不了。其中大姐娜璉更會在漫長的待機時間，不停作弄其他成員，不放過每一人。其中一幕可見，娜璉突然性感尤物上身，不斷挑逗沙發上的子瑜。雖然子瑜開聲叫娜璉收手，可是對方卻進一步直接坐在子瑜腿上，令她哭笑不得大叫「為甚麼是我？」場面搞笑。幾小時的待機時間中，果然TWICE成員都非常懂得打發時間，又滿足了ONCE的好奇心。

Sana食完零食又食公仔麵，一一被鏡頭捕捉下來。（影片截圖）

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