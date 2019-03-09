【南柱赫專訪】香港行最想睇夜景　六嚿腹肌與生俱來唔靠做運動？

正在出演人氣韓劇《耀眼》的小鮮肉演員南柱赫，上月來到香港舉行見面會，與香港粉絲近距離見面。行程非常緊密的南柱赫，除了把握時間遊覽香港外，亦有抽時間接受《香港01》訪問，分享來港和拍劇的心情等。

南柱赫事隔4年再來到香港開見面會，他表示最希望在這次見面會上，與粉絲一同創造不能忘記的回憶。當天見面會，南柱赫落力玩遊戲大派粉絲福利，相信必定如願帶走很多珍貴回憶。提到最想念香港的一樣東西，南柱赫就回答「夜景」。他再補充：「每次來香港都很想品嚐點心，但每次都吃不到，所以這次來香港一定要品嚐一番。」表達了想吃點心的決心。

南柱赫講到雖然曾多次來到香港，可是廣東話實力仍有待改進！（葉志明攝）

近日南柱赫出演的韓劇《耀眼》收視節節上升，被問到如何看待劇中李俊河一角時，他就回答覺得角色與現實中的自己，不論性格及行動都完全不同。南柱赫也特別提到《耀眼》是一部能夠令不同年齡層觀眾，感受到既心動又深層感動的韓劇。當中劇情有讓觀眾反省的地方外，亦有不少搞笑位，在韓國及亞洲等地大獲好評。

最近《耀眼》熱播，不少劇迷大讚南柱赫演技大躍進。（葉志明攝）

相信粉絲都知道模特兒出身的南柱赫，擁有一副結實身材，被問到如何保持六嚿腹肌，他笑住心虛回答：「最近沒有做運動，只有用心地吃美食，好好休息減壓去維持身型。」訪問下集，南柱赫另外透露了不少未來計劃及目標。而且為了考考南柱赫的反應力，以及讓香港粉絲更了解他，記者特別準備了「快問快答」遊戲。想知道南柱赫會如何應對有難度的提問，粉絲必定要緊貼《香港01》的報道。

模特兒出身的南柱赫，擺甫士拍照完全難不倒他。（葉志明攝）

南柱赫訪問花絮照：