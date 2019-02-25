【南柱赫香港見面會】從後浪漫擁抱女粉絲　玩遊戲攰到手腳麻痹？

韓國人氣小鮮肉演員南柱赫事隔4年，周日晚（24日）在香港舉行個人粉絲見面會《2019 NAM JOO HYUK FANMEETING <Current> in HONGKONG》，與粉絲近距離接觸，大玩遊戲派福利。他亦特別為粉絲炮製「南柱赫調酒」，雖然手忙腳亂，但現場粉絲都滿意收貨。

昨天南柱赫除了分享拍劇的各種趣事，以及日常最愛的歌曲Playlist外，最重要當然是與粉絲互動玩遊戲。南柱赫首先與幸運粉絲重演韓劇場面，最心動當然是《河伯的新娘2017》中從後擁抱女主角一幕，引來全場粉絲的尖叫聲。有心的南柱赫更特別把台詞改成廣東話，又說要拍夠200套劇才能夠與全部粉絲互動，大發冧功。另外南柱赫又與粉絲玩接力遊戲，通過跳繩等項目進行比賽。不過運動細胞發達的他，竟卡關在踢毽上，令他覺得非常尷尬。

南柱赫親自回答粉絲的提問，坦言很久沒有當模特兒，已經忘記了當時的感受。（梁碧玲攝）

+ 11 + 10 + 9

見面會完結前，南柱赫講笑話最大的感想是手腳麻痹，笑言有運動後遺症。他講到：「今天短時間內，能夠與大家邊玩遊戲邊笑，覺得非常開心和幸福。今天最開心的環節就是踢毽，下次我會努力點練習。可是最可惜的都是踢毽，因為實在踢得太差了。」對踢毽一事耿耿於懷的南柱赫亦透露，未來會繼續有新作品見大家，會在最快的時間內再來香港見大家。最後香港粉絲特別為2月生日的南柱赫送上蛋糕，又全場一起唱生日歌慶祝。

南柱赫一共演唱了三首歌曲，展示了與平日不同的一面。（梁碧玲攝）