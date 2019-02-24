【南柱赫香港見面會】自爆8歲曾瀨尿　只聽舊歌BLACKPINK都未見過

韓國人氣小鮮肉演員南柱赫今天（24日）於九龍灣國際展貿中心，舉行個人粉絲見面會《2019 NAM JOO HYUK FANMEETING <Current> in HONGKONG》，與香港粉絲作近距離接觸。「南朋友」久別4年再在香港開見面會，吸引了大量粉絲入場支持，現場座無虛席。

南柱赫應現場粉絲要求，連續用廣東話講5次「我愛你」。（梁碧玲攝）

穿上啡色西裝的南柱赫，一出場就大曬歌喉，唱出《Loveletter》。不過少有唱歌的他，初頭表現得非常害羞，又一直偷睇歌詞。事隔4年再舉行香港粉絲見面會，南柱赫再有機會與粉絲近距離接觸，他表示非常緊張。被問到為香港粉絲準備甚麼特別表演時，他就回答：「剛剛唱了歌，可以比起表演，最緊要還是能夠和大家一起。」講感受期間，南柱赫都一直和台下粉絲揮手，非常識做。

南柱赫分享雖然多次到訪香港，但昨晚才第一次有機會外出欣賞夜景。（梁碧玲攝）

南柱赫就進行問答環節，回答粉絲的提問。被問到南柱赫最近喜歡的韓國偶像時，他坦言仲聽緊八、九十年代的舊歌，於是只好回答同公司的BLACKPINK，再補一句「但我未見過」。粉絲問到南柱赫的黑歷史時，他就分享：「8歲時，有一次睡醒之後發現瀨了尿，因為被爸爸打了很多次，所以印象非常深刻。」自爆曾瀨尿的南柱赫，聽到粉絲的笑聲後立即搶住澄清「現場不會了！」，場面搞笑。

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