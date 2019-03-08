【降魔的2.0】馬國明深夜咆哮製造噪音　街坊嬲爆頂唔順「還擊」

無綫（TVB）重頭劇《降魔的2.0》現在拍得如火如荼，由於劇情、角色牽涉妖魔鬼怪，所以大部分外景都需要在深夜拍攝。據知，日前劇集台前幕後在夜闌人靜的深水埗街頭拍攝時，因為一場咆哮鬧人戲，搞到附近街坊非常不滿，更有人打開窗戶向樓下的劇組大叫「靜一靜」。

記者日前凌晨2點後到《降魔的2.0》在深水埗黃竹街（劇中飾演梁晶晶的謝雪心居所位置）查看，當晚的戲份依然是「馬季」馬國明向「豪仔」胡鴻鈞質問，即使馬國明講關鍵對白時的確比較大聲，而聲音經馬路兩旁兩排樓字反彈再反彈顯得非常響亮，但始終沒有發生與上述類似情況，一切非常順利。（蔡俊業攝）

飾演馬季的馬國明接受《香港01》訪問時，便解釋事件發生經過：「我嗌咗一兩聲，之後就有人叫『靜一靜』，喺上面嗌落嚟，之後我哋都冇再大聲，其實成場戲都係嗌一兩聲，騷擾到大家，真係唔好意思。」問曾否試過搞到街坊落樓當面話？他說：「咁又冇試過，通常有人叫我哋靜，我哋都會細聲，因為都唔想騷擾到大家作息。」

談到劇本要求深夜咆哮，但他卻周圍都是民居，馬國明就話有一個方法將影響減到最低：「我會揀位用力，即係唔會成段去晒，一定會就住，去到表達情緒個位先出力，既做到個效果，又唔影響人哋，始終套劇都係深夜嘅鬧市拍，都唔想影響到街坊，當然，如果係荒山野領拍就話唔使就。」

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一般人認為深夜拍戲、拍劇，人少車少，理應較日光日白容易，但馬國明卻指一切都要視乎場口類型、拍攝地方而定：「有時有啲地方，好似街市附近，就算係夜晚都多人，我哋都要同街坊講，『唔好意思，麻煩靜一靜，我哋現場收音』，又或者如果去蘭桂坊拍，幾夜都有人，佢哋總會拎手機出嚟影相，有啲人仲要飲醉酒High High哋喺度嗌。當然，如果冇人冇車，深夜係方便過日頭。」