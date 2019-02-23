【降魔的2.0】龍貓出沒注意！　何遠東現身拜神儀式只係路過？

今日（22日）是《降魔的2.0》的開鏡拜神大日子，劇中要員馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥、謝雪心、鄧佩儀、譚嘉儀、C君、馬海倫、何遠東、李君妍、監製方駿釗等等……咦？何遠東？那不是《降魔的》的龍貓（龍茂）嗎！？他在上集不是已經去世了嗎？之前又曾經有報道指他並無參與《降魔的2.0》的嗎？之前他還在網絡集氣，大批網民響要求龍貓再現，難道集氣成功，龍貓再現！？

重溫一下龍貓死後以靈魂回到的士司機行家面前聚會的一幕（請準備紙巾）：

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何遠東：會客串現身

好消息好消息！何遠東已落實將會再次以龍貓的身份現身《降魔的2.0》：「我唔能夠講太多，但總之就會係以客串嘅方式登場，主要係會同馬國明、阿蔣（蔣志光）有對手戲，哎呀，咁樣講都好似透露咗太多咁。」其實何遠東所知道的的確僅止如此，因為他仍未收到劇本，只知道有幸可以再客串現身《降魔的2.0》已經很滿足。而根據上集大結局的推斷，能看見靈體的馬明將會於續集中以自己的靈力去降魔伏妖，而莫有為（蔣志光飾）和龍貓（何遠東飾）已經去世，今次他們在《降魔的2.0》重聚，又會以什麼形式出現呢？是真人，還是靈體？

監製方駿釗話其實一直都有安排龍貓再現，之前一直不公開是想為大家，包括何遠東製造驚喜！（陳順禎攝）

方駿釗：龍貓嫂將有重戲份

雖然龍貓只會以客串的形式重現《降魔的2.0》，但觀眾們先不要失望，因為屬於龍貓的感動，將會由龍貓嫂（黃穎君）再續，監製方駿釗透露：「上集龍貓死咗之後，其他司機手足都答應過會幫手照顧佢，咁佢哋都有做到嘅。不過龍貓嫂會做埋的士司機，仲同有份害死龍貓嘅郭展明（黃子恆飾）嘅女人張佩玲（林凱恩飾）會有一種好微妙嘅關係，唔止係司機同乘客咁簡單。」

龍貓嫂（黃穎君飾）加油呀！（電視畫面）

再重溫下龍貓喺《降魔的》嘅演出：

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