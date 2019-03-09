呂慧儀IG宣布離婚　「不涉及任何第三者」

呂慧儀同老公黃文廸，一直為圈中模範夫妻，2015年更誕下兒子，想不到今日（9日）凌晨時分，呂慧儀在ig突然宣布和先生在2018年已經離婚，她寫道：「在不同的時空，兩個人可以相遇，相知到相愛，相處了十多個年頭，確實不容易，我們比誰還要清楚了解彼此，在四年前，我們有了愛情的結晶品，小生命為我們添上了很多家庭上的滿足和快樂，我們都感恩小生命的到來，希望他與普通小朋友一樣，平凡的健康快樂地成長。」

呂慧儀和老公黃文廸在2011年結婚，8年婚姻玩完，Konnie今天深夜在IG宣布離婚。（視覺中國）

呂慧儀深夜在IG上宣布，於去年已與丈夫黃文廸離婚。（IG圖片） 有關4歲兒子「蟹子」的撫養問題，呂慧儀表示會與黃文廸共同撫養，「我們在平和溝通下都有了共識，亦為免各界朋友有無謂揣測或聯想，今天我們想向大家作一次性的交代，我們已於2018年決定由夫妻變回朋友關係，當時的決定亦不涉及任何第三者。我們選擇低調處理是為免影響兒子的成長。」 「永恆不變的是，我們仍是兒子的父母，所以我們會共同撫養兒子，我們也會好好安排及處理兒子的事情，各界朋友亦不用擔心，希望大家給我們和孩子空間，讓孩子能與普通小朋友一樣，不受追訪下寧靜地生活成長。我們會一如以往的繼續努力工作及照顧好兒子。雖然身份轉為朋友，但我們仍是彼此相知和關心的，都希望對方能生活美滿。在此再次感謝各界朋友關心。

呂慧儀深夜在IG宣布去年已經離婚。（資料圖片／陳順禎攝）

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不過在呂慧儀宣布離婚前，有傳媒拍得丈夫黃文廸在搭巴士期間，和一名女子態度親暱，在巴士上頭貼頭同坐，尤如情侶一般，而二人落車後又如同陌路，前後腳下車。

整個過程被拍下，事後亦找呂慧儀對質，呂慧儀初時面容輕鬆，及後面有難色，該報道出街後，半小時呂慧儀就在ig宣布在上年已離婚。

呂慧儀和黃文廸都是娛圈中人，經常結伴出席活動。（視覺中國）

呂慧儀經常在IG分享近況，有網友發現Konnie近月已沒有上載與黃文廸的合照，似乎早有先兆。（Instagram）

呂慧儀一直忙於拍攝處境劇《開心速遞》，與劇中演員老友鬼鬼，農曆年期間，Konnie更帶同兒子一起到豹哥單立文家中拜年，但同行亦未見黃文廸。（Instagram）