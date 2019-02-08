【開心速遞】新年劇情有驚喜　重現90年代港產片無厘頭風格　

每年新年都是賀歲片大混戰，TVB《愛‧回家之開心速遞》亦有加入戰團，初三當日播出的一集〈赤口大兜亂〉，有盧宛茵強勢加盟，飾演毒舌親戚拜年，無厘頭搞笑橋段，令觀眾看得非常開懷，大有90年代港產賀歲片風格，網民一致讚好！

最新一集有盧宛茵強勢加盟，飾演毒舌親戚。（影片截圖）

今集情節誇張無厘頭，笑點連連，令人重拾那些年看港產片的樂趣。Madam Lo的出色演出，以及熊家上下的默契，令網民大讚「笑爆嘴」、「呢集真係好好睇，我同屋企人笑到收唔到聲」，更有人指今集是播出來以來最好笑的一集。雖然TVB今年撤下原定新年播出的賀歲劇《丫鬟大聯盟》，改播《皓鑭傳》，不過《開心速遞》一劇救全家，小本製作，以出色劇本取勝，不比近幾年的賀歲片遜色，為新年帶來歡樂。

今集非常搞笑，重拾一家大小新年睇賀歲片的樂趣。（影片截圖）

以下情節含劇透，請斟酌觀看：

大年初三，熊家即嚴陣以待，原來要招待尖酸刻薄的親戚崔Auntie（盧婉茵飾），事緣崔Auntie前年回流香港之後，來過熊家拜年，但她對各人無禮地評頭品足，既說若水太高難找男友，又說心如似工人，而且空有學歷卻沒有男友，就連熊樹根亦被她指命犯天煞孤星，剋死老婆，更非常毒舌地指他們一家鰥寡孤獨，令熊家眾人大感尷尬又無力招架。

面對尖酸刻薄的親戚，真是令人無力招架。（影片截圖）

為了應付崔Auntie，熊樹根精心安排，不僅邀請家人的另一半上來拜年，更為單身者安排「男女朋友」，包括他自己，用500蚊請來「食屎陳師奶」扮自己女朋友，務求展示一副全家都好幸福的景象，不讓崔Auntie找到批評的空間。

根叔竟然用500蚊請陳師奶扮自己女朋友。（影片截圖）

但計劃趕不上變化，David、龔燁、熊尚善因為不同原因而未能赴約，熊樹根情急之下，亂譜鴛鴦，將潮偉與若水湊成一對，叫突然出現的池美麗扮安仔女友，而Bonnie竟被安排做樹仁女友。之後本來不會赴會的David、龔燁、熊尚善和竟然相繼出現，局面亂上加亂，David 被迫做樹根女友，龔燁則成為心如男友，而熊尚善和朱凌凌則扮姊弟戀情侶。

點擊圖片看各人的混亂關係：

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眾人雖然無奈但都非常有默契地演這場大龍鳳，意外的情節令人一邊吃瓜子一邊發笑。之後崔Auntie 陸續撞見幾對真實情侶私下纏綿，誤會他們背著另一半偷食。

崔Auntie 認定熊家存在著非常混亂的男女關係，大罵眾人「淫賤不能移」，最終發現原來大家合力在她面期演戲。熊樹根忍無可忍，終於與崔Auntie開戰，熊家眾人吶喊助威，應節赤口，非常搞笑。

崔Auntie大罵熊家亂搞男女關係。（影片截圖）

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