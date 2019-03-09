林志玲驚變蛇精臉　網紅濾鏡得一位女星Hold得住

有「台灣第一名模」之稱的林志玲（Chiling），擁有凍齡靚樣，氣質高雅，是不少男士心目中的女神。昨晚（8日）她在微博Post出一張照片，相中Chiling的下巴尖到令整張臉呈現倒三角形，宛如「蛇精臉」，完全變樣，難怪網友見到都表示太驚嚇！

林志玲高顏值高學歷，絕對是女神級人馬。（微博圖片）

Chiling在微博Post的相中，拿着一盒冬甩，對着鏡頭擺出可愛表情，但就被網友發現她的下巴變得更尖銳，與之前飽滿的線條相差很多，整個臉型亦由鵝蛋臉變成倒三角形，一雙眼睛更大到太Over，好像變成另一個人，惹來網民驚呼：「這是瘦了還是整了啊」、「你的瘦臉功能是不是開的太狠了」、「這臉也太V了」、「好好的為什麼把自己P成蛇精臉呢？」

Chiling在美顏下驚變「蛇精臉」。（微博圖片）

+ 5 + 4 + 3

近年網絡直播大行其道，很多直播App都自帶濾鏡功能，還有很多有美顏功能的拍照App，普通人在美顏和濾鏡加持下變得更靚，不過在網紅濾鏡下的藝人反而好容易「出事」，樣貌過份變形，完全「崩壞」！

真係認唔出係阿佘！（網上圖片）

佘詩曼

早前佘詩曼在北京工作到一間火鍋店用餐時，被網紅老闆娘認出要求合照，但阿佘在濾鏡下瞬間變樣，眼睛變大、下巴超尖，連她見到畫面中的自己都嚇一跳，還不自覺向後退了一步，十分尷尬。

阿佘自己都嚇到向後退。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

楊穎（Angelababy）

Angelababy眼大大，鼻高高，臉型也很完美，更被視為整容範本，但她在網紅濾鏡之下也完全變形，令原本已經臉尖尖的她樣貌變得很怪異，讓網友感慨「明星真的不能加美顏，因為原本就已經夠好看」。

連Angelababy都大變樣！（微博圖片）

+ 6 + 5 + 4

王嘉爾（Jackson）

韓國男團Got7的香港籍成員王嘉爾近年人氣急升，更進軍內地市場，成為當紅小鮮肉。早前有一位女粉絲在機場偶遇他，被要求合照，但Jackson在濾鏡下五官被磨皮到差點沒認出來，本來靚仔的他也變得平平無奇。

在網紅濾鏡下的王嘉爾也變得平平無奇。（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

董璇

內地女星董璇五官精緻，但她和郭德綱，郭京飛，佟大為等人合照時，用了濾鏡後雖然眼變大，臉變尖，但反而失了氣質，沒有她本人好看。

不止董璇，後面的一眾男士也「出事」。（微博圖片）

+ 6 + 5 + 4

趙薇

當初因為一雙大眼而令人印象深刻的趙薇，上月到劇組探班時與眾拍檔開直播，她在鏡頭前表現活潑，在網紅濾鏡下眼睛被放大、下巴變尖，皮膚也變得特別白，但看起來卻沒有違和感，反而年輕了不少，網友紛紛大讚她依然漂亮：「我覺得好美呀，這濾鏡一般人都Hold不住」、「一點也不誇張」、「其實沒有開美顏吧」。想不到趙薇在網紅濾鏡下並沒有太大分別，成功Hold住，非常難得！

本身已經眼大大的趙薇，美顏後年輕了不少，獲不少網民大讚。（網上圖片）