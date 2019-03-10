【聲臨其境】王祖藍破紀錄一人分飾九角　化身人肉變聲器冇難度

近年積極在內地發展的王祖藍，身兼導演、演員、歌手、主持人等多重身份，深受觀眾歡迎。最近他獲邀參加綜藝節目《聲臨其境2》，分別用國語及英文聲演動畫片《星夢動物園》和《魔戒》，展現超強配音實力，尤其是挑戰一人分飾九角令現場嘉賓驚嘆不已，完全破紀錄！

祖藍這句「薩瓦迪卡」充滿泰國口音，惹來在場觀眾笑聲不斷。（影片截圖）

在最新一期節目中，祖藍在一開始的亮聲環節就化身成來自泰國的「懶羊羊」，一句「薩瓦迪卡」帶有泰國口音，不止惹來觀眾笑聲不斷，就連對手竇驍、吳樾、柯藍都拍手掌大讚！祖藍首先為大家帶來一段《星夢動物園》的配音，憑一己之力將片中的九個角色塑造得天衣無縫，不單止聲線轉換自如，連放屁聲、動物的叫聲都能夠完美演繹，堪稱「人肉變聲器」。之前在節目中，配動畫片最多的就是內地女星韓雪一人分飾八角的《玩轉腦朋友》，這次祖藍是打破紀錄！

祖藍一人分飾九角為《星夢動物園》配音，連表情都學到十足。（影片截圖）

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之後祖藍再為電影《魔戒》配音，挑戰「咕嚕」一角，一開聲就已經力壓全場，他將這個甚具辨識度的角色活靈活現地呈現出來，網友紛紛大讚：「真的厲害，一模一樣」、「感覺沒有什麼他不會的，為娛樂圈而生的天才」、「為祖藍打Call」。

之後祖藍再用英文為《魔戒》中的咕嚕配音，展現超強實力。（影片截圖）

其實祖藍由中學時就開始跟隨資深配音員盧雄為電影、廣告配音，亦曾經為多部動畫片配音。除此之外，他還分別為《十面埋伏》中的金城武、《朱古力獎門人》中的尊尼特普（Johnny Depp）、《功夫灌籃》中的周杰倫配過音，祖藍在節目中笑言：「雖然我長得不帥，但是我配的都是像竇驍這種帥哥。」果然是多才多藝，絕對是實力派的跨界達人。

祖藍自爆曾經為金城武配過音，他還即場示範。（影片截圖）