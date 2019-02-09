【聲臨其境】林依晨一人分飾四角表情多　童顏女神被問：你十幾？

36歲的「零負評女神」林依晨出道多年，最近在內地古裝劇《小女花不棄》與26歲內地男星張彬彬拍檔都毫無違和感，不少觀眾大讚她逆齡生長好童顏！日前她獲邀參加綜藝節目《聲臨其境2》，分別用國語及英文聲演《壞蛋獎門人2》及《患難姊妹花》（2 Broke Girls）。除了配音功力備受讚賞之外，依晨在配音過程中可愛的表情也掀起網民熱烈討論，就連同為嘉賓的資深主持人趙忠祥也忍不住問「你十幾？」

林依晨出道多年依然Keep住凍齡樣貌，少女味十足。（影片截圖）

依晨在最新一期節目中，先是為動畫片《壞蛋獎門人2》配音，她在正式配音前的各種小動作也十分靈動，一時伸脷，一時嘟嘴，網民紛紛留言大讚好可愛！依晨更一人分飾四角，甚至還幫狗仔配音，她的氣息轉換、聲線變化流暢，人物銜接完美，不止配音實力獲肯定，她的表情也相當到位，將每個角色都演繹得活靈活現。

依晨在配音過程中表情誇張，相當可愛。（影片截圖）

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之後她再為美劇《患難姊妹花》（2 Broke Girls），飾演Max的她更將角色誇張和震驚的語氣完美詮釋出來，令在場嘉賓都讚嘆不已。曾經到英國倫敦進修表演的依晨展現流利英文，不少網民都大讚她才貌兼備！

依晨曾在英國留學，流利英文獲在場嘉賓大讚。（影片截圖）

依晨表情多多，可愛模樣深受觀眾喜愛，就連在場的前輩趙忠祥都忍不住問她：「我們差多大呢？我跟你差五十多年呢。我77了」，依晨即刻笑笑口否認：「我沒那麼年輕」，點知趙忠祥追問「你十幾？」搞到依晨當場大笑，他又說「我77，她20，她就算27，我也比她大五十年呢。」依晨出道多年，但似乎停留在2005年《惡作劇之吻》時期的容貌上，難怪趙忠祥也猜不出她的真實年齡。她隨後在微博幽默回應：「報告趙老師，這幾年有人說十二，有人說二十出頭，我估計是兩兩相加除以二，約莫十六歲半吧」。一班粉絲紛紛留言「不老女神超可愛」、「林依晨真的好童顏」、「湘琴就是十八！」

資深主持人趙忠祥笑言與依晨相差五十幾歲，還問對方：「你十幾？」（影片截圖）

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