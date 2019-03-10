康華親解單身10年之謎　自爆小鮮肉求婚嫌對方年紀細：不設實際！

現年47歲的康華自1994年參選港姐入行，至今演過不少反派女角，甚至被封為「最美奸妃」，今年更挑戰自己殺入樂壇轉型做歌手。除演技及歌藝了得，康華亦是圈中出名的小富婆和孝順女，那究竟為何康華竟然單身10年，仍然還未尋找到另一半？昨日（9/3）她接受商台節目《1圈圈 星光背後》時，就罕有大談昔日情史，更自爆曾經有很多人向自己求婚！

康華在節目內接受主持人梁泰來訪問時，談到這麼多年來都忙著工作和照顧家人，可有想過找個人照顧自己？她坦言經常對戀愛有幻想，畢竟都單身了10年，在於感情方面，如果知道跟對方沒有辦法繼續走下去，就會很理性放手，絕對不會拖泥帶水。被問及單身10年的原因，康華直言戀愛經驗屈指可數，更自認是「不懂撒嬌的女人」：「入行之後都拍過四次拖，曾經問過一個男朋友，點解要分手，佢話我好悶。」她續指後來都知道自己有這個問題：「依家好好多喇，以前真係唔識撒嬌，只係識工作，亦好寡言，唔會好似依家咁滔滔不絕同人講嘢。」

她又坦言自己戲裡戲外給人的感覺反差很大，這亦是成為異性絕緣體的原因之一，更覺得經過相處之後，別人不會對自己有興趣：「有日我同MV導演傾嘅感情嘅話題，佢都同我講『你都怪怪哋，我係男仔都唔會同你一齊』。佢話我平時畀人嘅感覺同我真正性格好唔同，好似我演戲咁，我可以演到好風情萬種、好姣都得，但Cut機我就唔會出聲。」

雖然康華一直單身，但其實曾經有富商向她求婚，卻被她狠心拒絕，笑言：「有好多人曾經向我求婚，但唔會接受，因為對方年紀比自己細。認識咗兩日就打電話畀我話結婚，第日拎住支票向我求婚，話去買戒指。呢啲點會接受？做戲咋嘛！我做戲都做得多，但現實生活就不設實際！」

直到現時，康華直言不會憧憬婚姻，只想順其自然。心目中的理想型就是成熟穩重，不要浮誇，最好年紀比自己大， 有責任感照顧家人就已經可以了。另外，講到父母都不會太過擔心自己的感情生活，因為他們都很享受女兒陪伴在側。雖然現時沒有追求者，但親戚朋友都有介紹男士給自己認識，亦不介意「相睇」。康華指好友佘詩曼間中都會慰問自己可有認識到合適對象，但始終都沒有遇到真命天子，所以決定了不會強求，只求順其自然，最重要是自己開心。