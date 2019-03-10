「籮霸」珍妮花露柏絲晒巨鑽　與年輕6歲A-Rod訂婚將第4度披嫁衣

日前，49歲的美國樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與43歲的棒球明星A-Rod（Alex Rodriguez）齊齊在IG晒出巨型鑽戒照片，男友A-Rod寫到：「She said yes.」而珍妮花露柏絲則po出數個愛心，兩人甜蜜宣布訂婚。

珍妮花露柏絲與A-Rod於2017年開始交往，當年還一齊亮相Met Gala。今年2月4日，珍妮花露柏絲在IG發文慶祝二人拍拖兩周年，向A-Rod傳遞愛意。

珍妮花露柏絲與男友A-Rod晒出在夕陽西下的沙灘上求婚的照片，浪漫至極。（IG圖片）

曾下嫁Marc Anthony 10年後離婚

珍妮花露柏絲有過三次婚姻，第一次是1997年2月與古巴演員Ojani Noa結婚，但兩人只短暫相處了21個月，便於1998年1月離婚；第二次是與美國演員Cris Judd，兩人於拍攝歌曲《Love Don't Cost a Thing》的MV時相識，在2001年9月結婚，但仍在2002年8月以離婚收場；而第三次是在2004年6月，與美國歌手Marc Anthony結婚，在2008年，珍妮花露柏絲誕下一對龍鳳胎，女兒Emme Marbiel Muñiz首先出生，其後兒子Maximilian "Max" David Muñiz也出生，不過這段婚姻維持了10年之後，兩人於2014年離婚告終。

而A-Rod也有過一次婚姻經歷，在2002年與Cynthia Scurtis結婚，育有兩女，於2008年7月離婚。

雖然珍妮花露柏絲與A-Rod都有過婚姻經歷，但他們同各自的兒女都相處得很和諧，除了放閃，二人還時常分享同兒女們生活的點滴。（IG圖片）

眼見珍妮花露柏絲再次找到真愛，網友們也紛紛送上祝福，希望兩人能夠相愛長久。