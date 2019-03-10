IZ*ONE新髮色曝光獲好評　「深髮」宮脇咲良出道8年首度染金

韓國限定女團IZ*ONE最近為日本出道單曲做宣傳，12位成員張員瑛、宮脇咲良、曺柔理、崔叡娜、安兪真、矢吹奈子、權恩妃、姜惠元、本田仁美、金采源、金玟周和李彩演，不斷韓日兩邊走。昨天（9日）就有WIZ*ONE（IZ*ONE）拍到IZ*ONE成員換上新髮型，未知是否正在準備韓國回歸呢？

昨天不少粉絲拍到IZ*ONE 12位成員，換上全新髮型的照片。除了早前由一把黑髮染成淺色頭髮，被粉絲大獲好評的權恩妃外，崔叡娜、矢吹奈子和金采源等都一同換上新髮色，年紀最細的「忙內」張員瑛更把髮尾染成粉紅色，獲粉絲大讚非常適合。可是講到最吸睛，必定是出道8年來初嚐漂髮的宮脇咲良。

粉絲集合IZ*ONE 12位成員的新髮型，表示非常期待4月的韓國回歸。（網上圖片）

部分IZ*ONE成員新髮型照：

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宮脇咲良加入IZ*ONE前，作為日本偶像組合HKT48一員，出道多年來一直以深色頭髮示人。日本偶像成員的外型上，多數有限制而沒有太大改變。因此宮脇咲良這次大轉變，令粉絲非常驚喜外，亦獲得不少好評。對於12位成員接連換上新造型，加上早前曾有消息指IZ*ONE將於4月，帶新專輯回歸韓國樂壇，所以不少粉絲都非常期待，組合是否正在為回歸做準備。

宮脇咲良出道8年首次柒金髮，令粉絲非常驚喜！（網上圖片）