【福爾摩師奶】床上同陳瀅互摸玩「SheShe」　江嘉敏：係佢做主動

無綫劇集《福爾摩師奶》中，陳松伶姐姐（祖迪費查／鮑姝娣）精彩的查案手法以及劇情，讓人又驚又緊張又想睇。劇集播映已有兩周，而劇情更開始進入高潮，開膛手的身份亦快將揭曉，上一集更講到為了公義而破口大罵英國人，十分有爽快感。不過，好可能今集（第11集）才是對網民來說，真係正的高潮位。上集預告片中，魏素嘉（陳瀅飾）和丁曉堯（江嘉敏飾）一起「大被同眠」，還手牽著手情深對望。莫非，魏素嘉和丁曉堯其實是「SheShe」（女同性戀）？

預告片得幾秒，真係唔夠！（截圖）

江嘉敏接受《香港01》訪問時，即以「監製話唔講得太多」為由拒絕回答兩人是否「SheShe」的問題。不過被問到，誰是主動誰是被動，她回答說：「只可以透露係魏姑娘主動嘅。」問及為甚麼會出現這一幕戲，她回答：「因為鑑於『魏姑娘』（魏素嘉）嘅身世，某程度上佢係有啲欣賞同埋羨慕曉堯善良同埋純品嘅性格，所以佢就會對曉堯有種奇怪嘅心情，奇怪嘅感情喺入面。不過話佢哋係咪『SheShe』呢，就要睇落去先知。」

陳瀅同江嘉敏床上手拖手呢個畫面，真引人遐想。（截圖）

談及與女神陳瀅的合作，江嘉敏表示這次已經不是第一次合作拍劇：「我哋平時會一齊傾計食飯，係熟嘅，不過第一次拍兩個女仔嘅（床上）戲呢，大家一齊喺張床度摸嚟摸去、輾嚟輾去，都會好尷尬，又會面紅，連入面廠嘅Crew都話：『未見過嘉敏面紅㗎，佢終於安靜啦。』因為我喺TVB都係一個喇叭嚟㗎。」訪問中，她更表示陳瀅是她的女神：「好耐以前同佢合作過嗰張港台劇海報，仲黏咗喺屋企度，本來想搵佢簽名㗎，不過我淆底，哈哈。」