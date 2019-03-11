台男成功應徵男優　拍攝不似預期：時間動作導演話事

男士們或多或少都會有點性幻想，甚至希望有朝一日當上男優，可以跟偶像演對手戲，一親香澤。去年日本片商舉辦了一個答謝粉絲活動，召募男粉絲一起演出，而近日這部作品終於完成，但原來拍攝過程並非想像中的過癮，除了要在一班拍攝人員前赤身露體，「出貨」時間及動作也由導演話事，仲要頻頻NG重拍，實際過程苦多過樂，若然大家仍然想一嘗當男優的滋味，就以留意以下的應徵條件。

男粉絲出席感謝祭活動，想不到片商會推出召募粉絲當演員的噱頭。（網上圖片）

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著名男優清水健、加藤鷹是不少男士的偶像，除了可以跟女優拍攝成人電影，甚至開拓自己的事業，名成利就，但對於男優工作背後的辛酸，卻甚少有人關心。其實要當男優可說殊不容易，去年有片商在台灣舉辦召募男優活動，集齊10人，每人2萬5千元台幣(約6250元港幣)報名費，當中有兩名幸運兒可以跟真實的女優拍片，而且不是做佈景版，可以親自上陣，不過由於一直沒有公布女優人選，令不少人懷疑是騙局，但據AV達人「一劍浣春秋」透露，今年初兩位台男確實成功參演拍攝。

拍攝相當認真，時間、動作全部由導演話事。（網上圖片）

水嶋愛麗絲以偶像美少女為賣點，主打清純學生形象。（IG圖片）

小嶋曾到台灣出席成人博覽，有大批粉絲支持。（IG圖片）

下圖是小嶋愛麗絲清純Look：

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近日兩位女優人選亦終於曝光，分別是走偶像美少女路線的小嶋愛麗絲及以驕人身材為賣點的雨宮凜，雖然二人並非如三上悠亞、明日花綺羅等一線女優，但也拍過不少膾炙人口的作品，並非無名之輩。不過參與拍攝的粉絲，除了付出報名費外，還要滿足多個條件，包括年滿18歲，提交近一個月的驗身報告，確定沒有性病，食宿機票由粉絲自費，拍攝時要服從導演及工作人員的安排等，聽落相當合理，但拍攝過程卻不似預期，甚至是苦多於樂。

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拍攝NG一樣要重拍，絕對不馬虎。（網上圖片）

另一位參與拍攝的女優雨宮凜，以驕人身材名聞AV界。（網上圖片）

雖然是次拍攝無人工，兼且要倒貼，但兩位台男仍是相當興奮，大清早已趕到攝影棚，拍攝時一切也要跟隨導演指示，無論是動作或時間，也不能隨心所欲，對於兩位沒有拍攝經驗的粉絲，當然是頻頻NG，要不斷重拍，一整天下來確實是身心疲累。其實工作人員亦早已安排了另一位男優做後備，萬一兩位台男退縮缺席時可以頂上，幸好最終順利完成拍攝，兩位台男獲得一次難忘體驗，讓人又羨又妒。