【Mindhunter】零碎片段埋藏故事伏線　預告第二季變態殺手登場

由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製的Netflix原創懸疑偵探劇《Mindhunter》（中文譯名：《破案神探》），自2017年推出後好評如潮。劇集畫面調度有濃厚的電影感，不需要血腥暴力的情節就輕易令劇迷置身其中，跟兩位主角一起代入連環殺手的內心世界。

《Mindhunter》改編自John E. Douglas和Mark Olshaker共同創作的真實犯罪書籍《Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit》，劇情設定於犯罪心理學還未有深入了解的70年代，第一季主要講述兩位FBI探員Holden Ford（Jonathan Groff飾）及Bill Tench（Holt McCallany飾）如何為了發展「行為側寫」，即根據犯罪現場以及個人特徵，去分析犯罪心理狀態的方法，而到獄中探訪惡名昭彰的連環殺人犯。

【美劇毒】Mindhunter大衛芬查新季續執導 奇案劇情真實版超心寒

《Mindhunter》第二季於去年12月頭已經完成拍攝，現已進入後期製作，相信很多劇迷都引頸以待。（劇照）

第二季8集去年底拍竣 零碎片段隱藏劇情

據外國傳媒報道，第二季於去年12月頭已經完成拍攝，現已進入後期製作階段。雖然早前有指，新一季會於今年11月播出，但外國傳媒表示有消息透露共8集的第二季，很可能於年中就有得睇。第一季共10集，由第二集開始就出現了一條支線，每集都會加插一些看似不關事的零碎片段。在這些片段中，出現了有一位神情詭異的角色「Dennis」，為第二季埋下伏線，令大批劇迷推測第二季將會由這個角色跟兩位探員Holden及Bill開始連番惡鬥。

自稱BTK Killer 17年間殘殺10人

根據第一季留下的線索，相信新一季將會是關於美國變態連環殺人犯「BTK Killer」Dennis Lynn Rader的真實故事，他在1974年至1991年間於堪薩斯州的威奇托地區（Kansas，Wichita）共最少虐殺了10人，主要受害者為20多歲的年輕女性，但當中也有小孩和老人。一連串兇殺案發生後，Dennis更寄信到警局挑戰警方，並在信中講述案件詳情，但多年來都未能將他繩之於法。

+ 2

BTK乃殺人模式簡稱 先綑綁後勒死再姦屍

那為何Dennis會被稱作「BTK Killer」？BTK的全寫是綁縛（Bind）、折磨（Torture）、殺戮（Kill），他借推銷員一職，四出尋找獵物，並在犯案前跟蹤目標，記錄她們家中人數及作息時間。到行兇當晚，Dennis就會帶上自己預備的「殺人包」（Killing Pack），裏面有膠帶、繩、螺絲刀、刀及手槍，然後闖入受害者的家中開始他精心預備的虐殺遊戲。

Dennis殺人的模式都會先將受害者用膠帶捆綁，再用塑料袋、繩索、絲襪，甚至褲襪等，纏在女受害者的頸部，不過他不會快速將對方殺死。先反複拉緊及放鬆，繼而加大力度，讓她們在呼氣和窒息之間死去活來，他借此享受絕對的權力，從而獲得快感，到最後就將她們勒死及強姦她們的屍體。

要殺人勁過「開膛手傑克」​ 自綑模仿死者自娛​

警方在調查案件期間，搜出一系列令人心寒的照片。相中顯示Dennis在停止殺人的一段時間中，竟然穿上被殺女死者的衣服及胸圍，然後帶上面具，拍攝出多張被捆綁及模仿死者死狀姿勢的照片自娛。不過令BTK Killer成為美國歷史上最變態的殺人兇手，不是其犯案手法及殺掉的人數，而是他寄信給警方及傳媒的挑釁舉動。

在信中他不只以兇手自居，更詳細描述犯案過程及附上受害人的隨身物品，例如駕駛執照和犯罪現場照片。此外，Dennis曾經在信中表示很想得到國家級的關注，更指自己跟其他連環殺手「開膛手傑克」很不一樣，還批評他們殺人根本毫無意義，暗示他們是因為外來因素而導致出現「反社會人格」，而自己擁有「犯罪生物因素」。

+ 5 + 4 + 3

懸案30年後終破解 犯低級錯誤被捕判監175年

Dennis於1991年後停止犯案，一直以來警方都未能破案，直到2004年他竟然再度寄信到當地電視台，指引傳媒到一所廢棄工廠尋找一個麥片盒。傳媒及警方去到現場，發現盒中藏著一個被綑綁的芭比公仔，象徵他於多年前殺害的11歲女孩Josephine Otero。同時在附上的信件中，問及警方用磁碟（Floppy Disk）寄送文件會否被追蹤到。其後，Dennis竟然寄了磁碟給警方，然後根據文件檔的數據追蹤來源，並成功將BTK Killer逮捕。於2005年8月18日，他被判10個有期徒刑，合共175年。

另外，上述所提及Dennis自稱擁有「犯罪生物因素」，經過調查，發現Dennis在居住的社區深受歡迎，更是宗教團體的領袖，並過著雙面人的生活。根據犯罪心理學家評估後，斷定他天生的道德欠缺人格，對所犯下的事不會感到內疚、毫無憐憫之心，更視殺人為樂趣，絕對是一名心理變態（Psychopath）。