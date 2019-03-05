「黑色大理花懸案」嫌疑犯逾百線索太少　真兇曾「現身」竟未落網

無綫晚上9點半播出的懸疑推理劇《福爾摩師奶》，以1888年英國妓女連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）為藍本。兇手以極殘忍手法殺死受害人後，將其內臟挖出來，雖然經過多年後有證據指名畫家Walter Sickert是開膛手的真身，但真相直至現在都無從稽考。

古往今來，都有不少未能偵破的懸案，另一震驚全美國的血腥分屍命案「黑色大理花」（The Black Dahlia），就被喻為美國史上最駭人聽聞的慘案，此案件至今尚未破案。而這案件被改編成一季6集的迷你劇《I am the Night》，由電影《神奇女俠》導演Patty Jenkins執導，基斯派恩（Chris Pine）及India Eisley擔任主角，今年1月在美國TNT頻道首播。

【福爾摩師奶】犯罪史上最冷血殺手 寄腎臟到蘇格蘭場向英警挑釁

《I am the Night》由電影《神奇女俠》導演Patty Jenkins執導，基斯派恩（Chris Pine）及India Eisley擔任男女主角，1月28日在美國TNT頻道播放。（劇集海報）

屍體遭切成兩截 嘴唇被割裂至耳邊

黑色大理花懸案於1947年發生，受害者Elizabeth Short在1月15日被發現陳屍於路旁。生前曾遭兇手瘋狂虐打，嘴唇被割裂到耳邊，形成恐怖的「小丑笑容」。最驚嚇的就是Short的屍體被攔腰切斷成上下兩截，器官都被取出，全身血液徹底流乾，導致屍體皮膚呈慘白，加上屍體經過清洗至沒有血跡，看起來就像人體模型。根據當時傳媒報道，Short的胸部及大腿大部分肌肉都遭兇手切除，大腿上的玫瑰花刺青被割下來，然後連雜草一起塞進她的私處，腸臟及胃部被擺放在臀部底下，屍體明顯被兇手刻意擺成某種姿勢。由於Short烏黑亮麗的頭髮呈放射形狀，跟黑色大理花相似，所以案件因而得名。

兇手寄信公然挑戰警方 嫌疑犯多達150人

Elizabeth Short遇害時只得22歲，自細立志成為演員的她長大後，由麻省搬到去加州希望能夠踏入影圈，很可惜在夢想成真前遭下毒手。在Short的屍體被發現6日後，即1月21日，有人致電警方自稱兇手，還預告會送上「紀念品」。三日後，警方收到一封郵件，信中的字句「Here is Dahlia's belongings」（這是大理花的物品）由報紙剪貼而成，並附上Short的出生證明、卡片、相片及印着Mark Hansen這個名字的電話簿。

警方立即鎖定Mark Hansen及另外150名男士為嫌疑犯，但有指Short太多男朋友而一直都未能查出真兇。經過進一步調查，Short身上的切口都乾淨俐落，相信兇手懂得專業刀法，亦很有可能是醫生，但由於當時科技沒有現時的先進，要調查這宗命案相當有難度，所以一直都未能將兇手繩之於法。

案發後兇手寄信到警局，信中的字句由報紙剪貼而成，並附上Short的物品。（網上圖片）

唯一疑兇為外科醫生 逃亡海外死無對證

另外，美國犯罪小說學家James Ellroy於1987年推出小說《Black Dahlia》，經過多番調查及資料收集，Ellroy認定了一名外科醫生George Hodel就是兇手，而劇集《I am the Night》中，劇情幾乎都認定George Hodel就是真兇。加上兇案發生後直至2003年，洛杉磯警局（LAPD）的警員Steve Hodel偶然在家發現任職外科醫生的父親George Hodel私藏Elizabeth Short的照片，有證據顯示兩人曾交往。而George Hodel當年在命案發生後，因非法墮胎逃亡至菲律賓，並定居當地直到老死，再也沒有回美國。雖然表面上證據都指向George Hodel，但已經死無對證，恐怕永遠都無法查出真相了。