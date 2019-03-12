勝利好友鄭俊英偷拍分享女藝人性愛影片　嘲諷女團成員是餐廳

韓國男團BIGBANG成員勝利因涉及性交易等醜聞，昨日（11/3）透過Instagram宣布退出演藝圈，不過有關調查和爆料尚未告一段落，勝利好友鄭俊英在KakaoTalk群組上傳十多條偷拍性愛影片，群組成員勝利等人均曾觀看相關影片。今日韓國傳媒Dispatch繼續爆鄭俊英與好友之間對話，內容令網民髮指。

勝利正式宣布退出娛樂圈，但卻爆出另一風波。（視覺中國）

鄭俊英被爆曾偷拍和分享性愛影片，受害者多達十人，當中不乏女團成員。（視覺中國）

鄭俊英曾和好友Zico擔任MBC《黃金漁場Radio Star》嘉賓，Zico指鄭俊英有一部「黃金手機」，形容這部手機像經典動畫《寵物小精靈》圖鑒一樣「內裏有很多人（的聯絡方式）」。事實上，鄭俊英使用該部手機偷拍和分享性交影片， 2016年鄭俊英曾因偷拍和女友發生性行為的片段而被警方調查，期間警方要求鄭俊英交出「黃金手機」，惟鄭俊英以手機故障為由，沒有交出「黃金手機」，最終判定鄭俊英無嫌疑。

Zico（右）曾在綜藝節目大爆鄭俊英擁有「黃金手機」，沒想到內藏多條偷拍片。（影片截圖）

不過，有讀者向Dispatch提供鄭俊英其中一個群組的對話內容，發現鄭俊英會去數十個群組和好友分享偷拍片段，受害者包括女藝人和練習生，鄭俊英等藝人又會對發生性關係的女藝人評頭品足，例如形容曾發展一夜情的女團成員是「餐廳」（形容女性隨便與人上床），嘲諷某名藝人「破爛不堪」，鄭俊英更和群組成員K某在10個月內上傳10多條影片和相片，目的是認證兩人各自的一夜情「戰績」。該名爆料人士還指出，雖然鄭俊英被揭發偷拍前女友後，已就事件進行緊急記者會和公開道歉，但事實上鄭俊英並無悔意，曾向該名爆料人士透露會在記者面前裝作悔過的樣子，然後繼續逍遙法外。

根據Dispatch爆料，鄭俊英等人還會對一夜情對象評頭品足，嘲諷一名女團成員是「餐廳」。（Viu《K1頭條》提供）

鄭俊英曾在2016年被揭發偷拍前女友性愛影片，當時他召開記者會公開道歉。（視覺中國）

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不少網民相當好奇，究竟鄭俊英的群組有什麼成員？韓國傳媒至今仍未被龍鄭俊英和勝利以外的群組成員真正身份，曾一度傳出龍俊亨和李洪基是該群組成員，不過兩人都紛紛否認。另外，韓國網民推測少女時代成員Yuri的哥哥權某是成員之一，Yuri和勝利是大學同學，Yuri介紹哥哥給勝利認識，兩人自此一拍即合，勝利去年參與MBC《我獨自生活》時，權某就曾以勝利好友身份參與錄影，2016年1月，群組其中一條由K某上傳的性交影片，男主角正正是權某，當時身在群組的權某對K某分享影片不以為意，還回應「呵呵呵」，而勝利更說「（影片主角）原來是XX哥啊？呵呵呵呵呵呵」，可見分享性愛影片對他們而言是常態。

李洪基和龍俊亨曾被指是群組成員，惟兩人都經已否認傳聞。（網上圖片）

權某曾以勝利好友身分演出《我獨自生活》（網上圖片）

Yuri的哥哥權某（左）被指是群組成員和性愛影片主角之一。（影片截圖）

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權某過往參與綜藝節目片段

鄭俊英日前仍在美國洛杉磯拍攝綜藝節目《在當地吃得開嗎3》，原定要隨節目組到三藩市繼續拍攝，但節目組經過商討後，決定刪除鄭俊英所有演出片段，鄭俊英即時退出節目回韓國接受調查，而其他鄭俊英有份演出的節目，包括《兩天一夜》、《心酸旅行》、《Beautiful Mint Life》等也宣布會最大程度剪輯鄭俊英的演出片段。

勝利和鄭俊英相信都難以翻身。（視覺中國）

重溫勝利接受調查新聞圖（視覺中國）

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