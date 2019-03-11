BIGBANG勝利是非一身蟻　個人IG宣布退出演藝圈

昨天（10日）韓國天團BIGBANG成員勝利，就有關提供性交易服務一事，經首爾地方警察廳搜查隊一輪搜證後，正式被警方立案，身份一下子成為由調查者轉成嫌疑人。搞到一身蟻的勝利，今天在個人Instagram上宣布退出演藝圈。

勝利在個人IG上傳文章指，就近日引起社會性爭議的事件太多，所以覺得在這個時間退出演藝圈是最好的選擇。勝利講到：「在過去的一個半月內，我受到了國民的指責和厭惡，現在國內所有的調查機關都在調查我的情況下，我甚至成了國民逆賊，不能因爲自己一個人生活而逃避所有事情。」

勝利在IG的退出宣言。（網上圖片）

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對於BIGBANG出道10多年間，一直給予支持的粉絲，勝利表示感謝海內外粉絲的支持，為了保護BIGBANG和YG娛樂的名譽，使他必須要走出這一步。勝利最後再一次對粉絲道歉，以及多謝粉絲一直的陪伴。暫時BIGBANG其他成員正在軍隊服役當中，而調查勝利一事亦有待跟進。

勝利從今天起正式退出BIGBANG。（網上圖片）