勝利@BIGBANG變嫌疑人！　據悉警方已掌握有關涉嫌性交易資料

韓國天團BIGBANG成員勝利，日前才宣布將於本月25日以現役陸軍入伍，被網民質疑目的是為了避風頭。雖然勝利表示入伍前，會全力協助調查，但就有韓國網民在網上請願，反對勝利入伍當兵，更演變成粉絲聯署要求偶像退出組合。不過今天事件又有新進展，勝利由調查者轉成嫌疑人。

根據韓國傳媒所指，今天（10日）首爾地方警察廳搜查隊派人到，涉及進行性交易的夜店進行調查。經過約三小時的搜查後，據悉警方已掌握到有關勝利涉嫌介紹性交易的資料，正式向勝利以及另外三至四人立案調查。換言之，勝利已由調查者轉成嫌疑人，而警方亦會開展對勝利及有關人士的調查。

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BIGBANG成員勝利身份，已由調查者轉成嫌疑人。（網上圖片）

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目前勝利暫定於25日入伍，如之前沒有收到拘捕令便會如常入伍，相反便需延後入伍時間。由於勝利現時以有犯罪嫌疑的身份接受警方調查，因此暫未有延遲入伍的計劃。而搜查隊方面也得悉情況，表示會以最快的速度進行調查。兵務廳方面也表示，將與調查機關開展聯合調查，假如勝利確實觸犯罪行，或需推遲入伍時間。

如果勝利嫌疑人身份認可，或要推遲入伍時間。（網上圖片）