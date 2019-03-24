【福爾摩師奶．專訪】髮型暗藏玄機　徐榮：代表罪案月光下發生！

無綫最近熱播劇集《福爾摩師奶》，單看劇名就令人聯想到好似偵探小說一樣，有偵探就當然有警察角色，在劇中飾演狄德英（狄練目）的徐榮，職業是類似警察的「更練」，在歷史上職責甚多，成立原因是香港開埠初期，因警力不足，罪案頻生，華人自發組織自衛隊，主要工作保護市民的性命財產。徐榮引領觀眾回到20年代時油麻地情景：「其實喺戲裏職責夜晚會巡邏，負責報時打更，維持治安睇下有冇事發生，又會幫啲婆婆搵豬呀，但我係一名熱血青年嚟，好想捉賊，好想參與開膛手案件，但次次都唔得啦，咁當然要靠陳松伶（飾祖迪費查）去幫手查案。」

「懸疑」題材最成功之處，是讓每位觀眾有參與度，及能化身成「偵探」，猜想誰是真兇。（葉志明攝）

額頭留「啄」減殺氣

監製方駿釗為了徐榮在角色上，看起來更似喜劇人物，特別在造型方面落手，原來暗藏玄機。徐榮笑言：「可能自己本身個樣凶神惡煞，監製想我個樣善良啲，想我個樣過癮啲，就叫我喺頭前額度剪一個『啄』，剪完之後覺得好似Copy人哋嘅外太空人（《星空奇遇記》冼樸隊長）個造型，之後靈機一觸，不如將個『啄』剪喺側邊，修剪成月光形狀，因為我哋案件大部份都係喺夜晚發生，可以畀到觀眾啲細膩位置，係有用心去度過，可以話喺髮型上係暗藏意思嘅。」

大家覺得呢個髮型似唔似月光呢？ 唔通佢就係⋯⋯「開膛手」？(電視畫面）

此外，狄練目每次查案遇到難題時，總會「眼眨眨」，好似神探上身好多嘢諗，實情係點由徐榮話你知啦：「我點解成日有嗰個眼神呢，哈哈，因為我嘅角色係近視，因為我睇嘢唔清楚，所以成日先會係咁樣，又唔係話要配合個髮型先有呢個眼神，事實我係好深近視，哈哈！」徐榮自爆在劇中追陳煒（飾鮑妹娣）原因為她好生養：「因為我阿媽係神婆，佢算到我有劫，仲話搵個老婆旺自己嘅就可以化到個劫，計埋條數煒哥旺我，咁我先去追阿煒哥啫。」

徐榮表示每次與對手拍感情戲時，某程度上是要出付出感情在角色上，先演得投入，當收工後就要將角色抽離，返回現實中的自己。（葉志明攝）