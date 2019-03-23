【福爾摩師奶】監製評分演技「有尷尬感覺」　陳瀅：我會再努力

《福爾摩師奶》一劇中，陳瀅飾演高級交際花魏素嘉一角，亦是她入行以來較重戲份的一套。劇集踏入結局周，觀眾最期待的，當然是「誰是開膛手？」陳瀅今日出席劇集宣傳活動時，被問及是不是開膛手時，她回答說：「係咪吖？話係你又未必信、話唔係你又未必信。講真，我真係唔記得，哈哈哈。」

好想知魏素嘉係咪開膛手。（網上圖片）

劇集成功吸引觀眾，除了劇本出色外，一班演員都功不可沒。監製方駿釗今日接受《香港01》訪問時，就給了陳瀅這位演員75分，並留下評語：「工作好認真，靚得嚟有少少Cool，仲有啲Dark，個角色係度身訂做畀佢。佢層次可以再做得好啲，Extreme嘅戲佢做得好好，相反地冇乜嘢嘅戲佢Handle得唔好，反而有尷尬嘅感覺。」陳瀅知道自己有75分時，即說：「多謝監製！」

陳瀅表示自己會經常上網上討論區睇網民留言。問起有冇「連登」帳號，她表示自己不懂開戶口，但也會看網民留言。（葉兆康攝）

「始終我都係新人，好多嘢都做得唔夠好，就係靠鼓勵囉。」並承認自己確有不足之處。陳瀅：「我第一次演戲嘅時候真係唔好，因為冇嗰個基本功，我覺得要練出嚟嘅。而家過咗幾年，其實都多咗人講：『陳瀅唔再係個花瓶，都做到少少戲。』其實見到呢啲係開心嘅，因為外貌好影響到人哋對係演技嘅評語。因為外貌太過出眾嘅時候，好多時候會難做戲啲，好弘時候唔可以好誇張，要攞個平衡。呢個我仲拿捏緊。」

網民普遍都說，今次陳瀅演技大有改進，少了說她是「花瓶」。（網上圖片）

被問及是否有「女神包袱」呢？她回答說「不」，並說了一個例子證明。「好多女仔覺得呢個角度靚啲，呢個角度瘦啲，但係我從來都唔會。甚至乎我會加好多核突又唔需要嘅動作落去。正如好似之前拍《跳躍生命線》，嗰場戲冇乜特別，咁不如我做呢嘢，就突然間撩鼻屎，而播咗出街。我覺得呢個位可以生活化啲，就會做呢啲嘢，所以我冇嗰樣嘢（女神包袱）。」

有圖有真相，陳瀅話呢個動作係自己加嘅。（截圖）

陳瀅近來身型清減了不少，她表示是因為工作太忙所致。（葉兆康攝）

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