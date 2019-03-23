【福爾摩師奶】斯德哥爾摩症候群的威力　富商千金變持槍劫匪

在無綫正在播出的電視劇《福爾摩師奶》中，飾演喬局紳的林韋辰從Mr. Potter手中救出由陳瀅飾演的素嘉，更揭露了喬局紳將素嘉禁室培慾多年！據知素嘉小時候曾做錯事被喬局紳所救，之後就一直留在喬局紳身邊；陰差陽錯下素嘉揭發了喬局紳老婆與外國人偷情，愧疚之心由然而生，於是甘心一直被對方利用，是為觀眾經常聽到的斯德哥爾摩症候群！原來這個病症是真實存在，1974年一名少女Patty Hearst被美國恐怖主義組織Symbionese Liberation Army（SLA）綁架，之後卻與SLA一起參與了銀行搶劫案？

陳瀅飾演的素嘉正正體現了斯德哥爾摩症候群的症狀。（《福爾摩師奶》劇照）

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斯德哥爾摩症候群是什麼？

斯德哥爾摩症候群（Stockholm syndrome）又稱人質症候群，是一種心理學現象，指被害者對加害者產生情感、甚至同情加害者，認同加害者的某些想法，甚至反過來幫助加害者，而這種情感被認為是不理性的。根據弗洛伊德的理論 ，斯德哥爾摩症候群是一種自我防衛機制，當受害者相信加害者的觀點時，他們會覺得自己不再受到威脅，所以斯德哥爾摩症候群是人們用來逃避問題的假想狀態。

Patty Hearst本來是個生活幸福美滿的大學生。（網絡圖片）

斯德哥爾摩症候群其中一個最聞名的案件——Patty Hearst是美國傳媒大亨William Randolph Hearst的孫女，1974年20歲的她是加州大學主修藝術史的二年級學生，和她的未婚夫Steven Weed一起生活，看似生活幸福的她於2月4日在公寓被左翼組織SLA綁架，她被毆打至失去知覺，而SLA綁架她的主要是想利用Hearst家族的政治影響力。

Patty Hearst雙手被綑綁，並被關在壁櫥裡數星期，期間SLA頭目DeFreeze一再以死亡威脅她。面對突如其來的變故，Patty只能妥協開始參與政治討論，學習SLA的政治小冊子。後來DeFreeze只給她兩個選擇：死亡或加入組織，Patty只好成為SLA的一員並和他們一起戰鬥。1974年4月3日，Patty被綁架後的兩個月，她以錄音帶宣告自己加入了SLA，並易名Tania。

Patty Hearst開始犯罪行為，最轟動的是持械搶劫銀行。（網絡圖片）

1974年4月15日，Patty Hearst與SLA另外四名成員在三藩市搶劫Hibernia銀行，被閉路電視攝下她手持M1 Carbine槍械，劫走$10,692美元。兩名男子在搶劫案發生時進入銀行而被擊斃。及後，Patty在SLA組織裡參與綁架、製造炸彈等犯罪行為，直至1975年9月18日，Patty在三藩市一間公寓被捕。

Patty Hearst囚犯照。（網絡圖片）

1975年，Patty Hearst被Margaret Singer博士稱為「低智商及低影響的殭屍」；Patty被捕後被發現有明顯的創傷跡象：她之前的智商為130，而被捕後測量只有112，而且她對Tania以前生活的記憶存在巨大差距，她的精神科醫生亦希望證明Patty是在被洗腦的情況下而作出種種犯罪行為，即是文章開初提及到的斯德哥爾摩症候群。1976年3月20日被判刑7年，但後來被美國總統卡特所特赦，僅服刑22個月便在1979年2月1日出獄。