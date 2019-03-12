【杜汶澤喱騷】貝依霖意外揭悲慘身世：十幾條藤條綁埋一紥打我

杜汶澤創辦的網台《杜汶澤喱騷》成功捧紅幾位「澤女郎」，位位都身材出眾，話題十足，當中貝依霖（Chantale）就因為作風大膽，言論又夠出位而大受歡迎，更被視為新一代性感女神！不過在最新一期節目《為何深夜總是餓》中，Chantale就自爆兒時的經歷，原來女神有段悲慘身世。

貝依霖在最新一期《為何深夜總是餓》中自爆兒時居無定所，由親戚輪流照顧長大。（影片截圖）

新一期《為何深夜總是餓》由阿澤及Chantale拍檔主持，兩人過往在節目中都大放笑彈，火花十足，這期也不例外，但兩人的對話卻令節目蒙上了一層悲慘色彩。阿澤為大家炮製四川菜「干煸四季豆」，意外揭開原來Chantale與四川有段淵源，兒時更居無定所：「我婆婆係四川人，佢有湊過我一段時間，因為我屋企人唔係點湊我。即係可能揼下去阿婆嗰度，揼下去同學度，揼下去阿嬸度，咁樣大㗎。」

雖然Chantale笑住講呢段經歷，但其實好心酸。（影片截圖）

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Chantale更直言將父母視作已故，語氣決絕，原因是她小時候是在爸爸的打駡下長大：「佢打到我爆晒缸，跟住又逼我飲酒。其實我由5歲開始已經打得好犀利㗎喇，即係可能十幾條藤條綁埋一紥打，跟住一個玻璃煙灰缸扻埋你個頭度。」而阿澤也大爆爸爸早在自己讀小學時已經離世，但他卻對父親的死毫無感覺：「我發覺原來佢死唔死呢，我都無Feel㗎。咁我就開始成日發誓喇，我同人講，你信唔信我吖？如果我呃你嘅，我死老竇。」

Chantale自爆8歲被爸爸打到頭破血流，相當慘！（影片截圖）

好彩Chantale仲keep住靚樣！（IG圖片）

雖然阿澤與Chantale都以輕鬆的語氣說出自己的故事，但相信觀眾難免會為他們的經歷感到心痛。Chantale自言16歲搬出去住之後就沒見過爸爸，而阿澤就表示自己對爸爸早已沒有任何感情，更以平淡的語氣講述一段往事：「嗰陣我讀到五年班我最記得㗎喇，佢夜晚飲醉咗酒返嚟呢就郁手郁腳嗰啲，有一次佢想打我老母。我老母就匿埋，鎖埋度房門，佢攞個鎚揼爛個鎖。我喺廚房攞把刀出嚟，我話你唔好再郁手喇。佢好驚，跟住就走咗。我由嗰日開始就知，呢把嘢（刀）有料到呀。」

原來阿澤都有段心酸往事，為了保護媽媽舉刀威脅爸爸。（影片截圖）

阿澤在鏡頭前笑臉迎人，但誰能想到當年只有十多歲的他就要拿起刀威脅爸爸？外貌甜美、身材又好的Chantale，是不少男士心目中的女神，但原來背後亦有一段悲慘身世。節目出街後網民紛紛留言：「好悲傷的一道菜」、「明明唔係煮洋葱，但就勁洋葱」、「貝貝以前原來有唔好嘅遭遇」、「好Down嘅一集」，更表示希望Chantale放低過去，以後都開開心心！

Chantale經常在IG Post性感照，大受粉絲歡迎。（IG圖片）