賓艾佛力都有弱點？　宣傳Netflix新戲被爆原來最驚騎驢仔

由Ben Affleck主演的Netflix原創犯罪動作電影《三重邊界》（Triple Frontier），將於明天上架。劇情主要講述5位前特種部隊成員，深入南美三重邊境地區，勇闖當地最危險的毒梟大本營，奪取超過七千五百萬美金。戲中除了有大量驚險刺激的爆破、槍戰及動作場面，但也不乏描繪人性掙扎的的內心戲及兄弟情。

Ben Affleck率領兩位樣貌實力兼備的型男Charlie Hunnam及Garrett Hedlund，去到世界各地宣傳新戲，日前三人就去到新加坡，出席影迷見面會及紅地氈。當日活動吸引了近千名影迷到場，3位演員都在紅地氈上跟粉絲親民互動，對粉絲的簽名和合照要求幾乎來者不拒，而Charlie Hunnam更與女粉絲面貼面Selfie，令到場支持的粉絲瘋狂尖叫。

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在接受訪問時，談到戲中有大量動作場面，Ben Affleck透露為飾演實戰經驗豐富的特種部隊退役軍人，而進行各項特訓。不過就被Charlie Hunnam篤爆，原來Ben在拍攝過程中，竟然有「淆底」的一刻。事源導演J.C. Chandor曾在拍攝現場忽發奇想，問5個主角誰願意在一場戲中騎驢仔，Ben竟立刻拒絕，導演隨後又問了Oscar和Pedro，兩人亦齊齊托手踭，最後找上年紀最細的Charlie和Garrett上演這場戲。Charlie笑言：「我哋兩個傻仔，竟然好傻好天真咁答應，不過拍完後反而意外發現，原來驢仔游水都幾快！」