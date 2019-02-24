Netflix取消《制裁者》　Marvel粉絲Eminem勁嬲

被滾石雜誌譽為最偉大的饒舌歌手的美國Rapper Eminem原來和很多普羅大眾一樣，都十分喜愛超級英雄，但他比其他Marvel粉絲成功的是－Eminem是唱Marvel作品之一《毒魔》（Venom）主題曲的歌手。對於Netflix日前宣佈取消跟Marvel合作的劇集《漫威制裁者》（Marvel's The Punisher）和《Jessica Jones》，劇迷大失所望之餘，Eminem作為代表在Twitter對Netflix喊話以表不滿。

粉絲對於劇集的取消大感可惜。（劇照）

Eminem用英文大楷在Twitter寫下訊息予Netflix：「REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!」（關於《制裁者》，事情完全弄砸了！）可見他對劇集的取消甚為激動，他的留言在Twitter獲得超過50萬讚好及逾14萬次轉發，看來不少網民都對他的發言甚有同感；Eminem的貼文更引來《制裁者》的演員Amber Rose Revah留言：「I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child.」（我猜Eminem看了《制裁者》，我想這感覺就像你有了第一個孩子一樣。）

美國知名Rapper Eminem都是Marvel迷，可見Marvel系列的魅力之大。（網絡圖片）

隨著迪士尼開始推出自己的影音串流平台Disney+，Marvel系列已漸漸從Netflix消失，如：《Luke Cage》（盧克·凱奇）、《Iron Fist》（鐵拳俠）和《Daredevil》（夜魔俠）去年已經被取消。 隨著《制裁者》第二季在上月播出，迪士尼和Netflix的合作關係將在《Jessica Jones》第三季播出後劃上句號，而粉絲們想在Disney+上觀看以上Marvel系列，最快都要等到2020年了。



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