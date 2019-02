Netflix取消《制裁者》　Marvel粉絲Eminem勁嬲

被滾石雜誌譽為最偉大的饒舌歌手的美國Rapper Eminem原來和很多普羅大眾一樣,都十分喜愛超級英雄,但他比其他Marvel粉絲成功的是-Eminem是唱Marvel作品之一《毒魔》(Venom)主題曲的歌手。對於Netflix日前宣佈取消跟Marvel合作的劇集《漫威制裁者》(Marvel's The Punisher)和《Jessica Jones》,劇迷大失所望之餘,Eminem作為代表在Twitter對Netflix喊話以表不滿。

粉絲對於劇集的取消大感可惜。(劇照)

Eminem用英文大楷在Twitter寫下訊息予Netflix:「REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!」(關於《制裁者》,事情完全弄砸了!)可見他對劇集的取消甚為激動,他的留言在Twitter獲得超過50萬讚好及逾14萬次轉發,看來不少網民都對他的發言甚有同感;Eminem的貼文更引來《制裁者》的演員Amber Rose Revah留言:「I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child.」(我猜Eminem看了《制裁者》,我想這感覺就像你有了第一個孩子一樣。)

美國知名Rapper Eminem都是Marvel迷,可見Marvel系列的魅力之大。(網絡圖片)

隨著迪士尼開始推出自己的影音串流平台Disney+,Marvel系列已漸漸從Netflix消失,如:《Luke Cage》(盧克·凱奇)、《Iron Fist》(鐵拳俠)和《Daredevil》(夜魔俠)去年已經被取消。 隨著《制裁者》第二季在上月播出,迪士尼和Netflix的合作關係將在《Jessica Jones》第三季播出後劃上句號,而粉絲們想在Disney+上觀看以上Marvel系列,最快都要等到2020年了。



