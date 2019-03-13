鄧紫棋名字已被註冊成商標　11年歌唱事業恐付諸流水？

鄧紫棋（G.E.M.）日前宣布跟經理人公司蜂鳥音樂正式解約，她在社交網站出Post表示已經不是一次想解約，而是忍耐多時才有這個決定，亦不希望雙方最終要鬧上法庭收場。而G.E.M.的歌迷就非常擔心偶像的星途，更查到原來蜂鳥音樂早於2015年將「鄧紫棋」註冊商標，如果她跟蜂鳥音樂解約，很有可能無法繼續使用「鄧紫棋」這個名字，還有跟該名相關的音樂版權。換句話，最壞打算，G.E.M. 11年的心血將化為烏有。

G.E.M.原名為鄧詩穎，而鄧紫棋只是藝名。於2006年參加校園歌唱比賽時，獲經紀人張丹賞識後，在2008年正式加盟到張丹旗下。根據商標註冊方面的資料顯示，蜂鳥音樂持有「鄧紫棋」這個商標及相關影音版權使用權，而年期直到2025年10月。

G.E.M.委託律師與經理人解約：一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人

（VCG）

另外，G.E.M.的歌迷為此事在網上紛紛留言支持G.E.M.，希望號召更多人為偶像打打氣，更指藝名及歌曲版權、歌迷會和頻道管理人這些事項都要G.E.M.去處理。而作為歌迷能夠做到的，就只有給她鼓勵：「現在真的不是悲傷的時候，她只有勇敢才能拯救11年的歌唱事業。」還表示如果真的要改名都無所謂，因為歌迷是喜歡她的歌曲及她整個人，但若真的喪失歌曲版權，G.E.M.便要重新建立事業。