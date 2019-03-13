獲洛杉磯銀河建銅像　碧咸見老翻版本怒插：真係好X可怕！

「萬人迷」碧咸（David Beckham）曾效力洛杉磯銀河6個球季，早前洛杉磯銀河就宣布在主場外豎立碧咸的銅像，以此向這位「萬人迷」致敬，而銅像已經在3月4日落成。不過日前（11/3）英國名嘴James Corden就上載了碧咸在揭幕前幾天，預先欣賞銅像的片段，不過看到銅像後，碧咸瞬間變臉，更嬲到發脾氣走人！

（影片截圖）

原來影片是James Corden整蠱好友碧咸的片段，今次的整蠱環節準備功夫做得好足，邀請了一班臨時演員擔任大會相關人士及假扮雕塑家，連洛杉磯銀河總裁Chris Klein及攝影隊伍都加入戰團，更花了兩個月時間製作一個翻版銅像讓碧咸過目，實行要玩謝碧咸。

（碧咸IG）

扮記錯效力曼城 碧咸：係曼聯，兩隊都唔同顏色！

首先球會方面就聯絡碧咸，表示銅像已經運到洛杉磯，所以邀請他到球會先睹為快，更派出球會專屬的攝影隊隨團拍攝花絮。到達會場後，James Corden安排了一班臨時演員上前跟碧咸傾談及要求Selfie，目的就是要在言談間刻意激嬲碧咸，然後拍低碧咸的即時反應。眾所周知，碧咸出身於英超勁旅曼聯，而臨時演員Tom就搞笑就話，由對方效力曼城時已經好欣賞對方，碧咸聞言立即皺眉，然後糾正Tom：「係曼聯，兩隊都唔同顏色！」

其後，碧咸曾經公開講過唔喜歡外人稱呼自己為「Dave」，因為一向只有媽咪才這樣叫自己，但James Corden就特別安排Tom不斷稱呼碧咸為Dave。這個舉動令碧咸相當困擾，他忍不住跟Tom說：「其實呢，你可以叫翻我做David，只有我媽咪會叫我Dave。唔緊要嘅，如果你鍾意咁叫咪咁叫囉。」然後對方行開後，碧咸就丟下一句：「呢個人真係有趣。」

播球員生涯出醜片段 碧咸睇到呆

在看銅像之前，洛杉磯銀河總裁Chris Klein就致詞，表示很榮幸能夠邀請到好友碧咸到場：「我們特別剪接了碧咸球員生涯的精彩片段，並會在揭幕當日播放，請大家一齊睇。」點知，片段中全部都是碧咸射失罰球的片段，還有被對手挑釁變成衝突及將足球「省」落球證身上的片段。在觀看的期間，碧咸睇到面無表情，還自言自語：「嗰次係咪紅牌出場？」

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比C朗「邪神」像更醜 碧咸嬲豬嗌CUT機

James Corden表示碧咸在3個月前跟雕塑師會面，看到雛型時曾表示下巴太長，屁股太大，並希望對方可以做出相對的改動。當在不知被整蠱的情況看到翻版銅像的時候，碧咸直頭O晒嘴，但仍然好好禮貌跟雕塑師說：「同我之前睇嘅好似有少少唔同......但係你睇吓我個下巴？睇吓隻眼？完全唔似我囉！成個銅像唯一好嘅，就係啲頭髮。」然後就問好友Chris的意見。當Chris直言很滿意這個銅像的時候，碧咸顯得越來越激動：「真係好X可怕，我完全唔覺得可以見人囉！我父母同太太都會飛過嚟，你睇吓我隻手幾長？！」然後便叫攝影隊暫停拍攝。

碧咸嬲豬逐格睇：

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停止拍攝後，碧咸就發火，並表示幸好今次4個仔女不會出席揭幕禮：「如果佢哋嚟，我諗佢哋會喊！我唔係想令你難堪，但呢件事對我嚟講好重要。」然後，碧咸就嬲爆走人。而James Corden見狀就立即叫人將這個翻版銅像砸碎，並追出來。當碧咸見到James，就知道這是一場整蠱遊戲，便瘋狂爆粗兼喪笑。直至昨晚，碧咸更將這個片段轉載到Instagram，並留言寫道：「我仲笑緊，真係完全被整蠱！」