呂慧儀親力親為照顧囝囝　「小蟹籽」有《開心速遞》拍檔愛錫

呂慧儀（Konnie）3月9日凌晨透過IG宣布與黃文迪已經於去年離婚，不敵七年之癢，令不少人深感惋惜。Konnie表示希望低調處理，為免影響兒子「小蟹籽」Anton的成長，愛子之心溢於言表。Konnie昨日（12日）在IG Post出一張自拍照，並寫道︰「老闆（囝囝）上學。山上散步。然後上班。」可見她一直親力親為照顧4歲半的Anton，絕對是一位好媽媽！

呂慧儀昨日（12日）在IG Post出自拍照，是她宣布離婚消息後首度更新動態。（IG圖片）

Konnie在3月9日宣布與黃文迪在去年已經離婚。（IG圖片）

雖然Konnie連月來一直忙着拍攝《愛‧回家之開心速遞》，但她依然盡心盡力照顧囝囝，除了照顧Anton的起居飲食之外，更陪伴「小蟹籽」參加學校的活動、踢波、游泳，見證囝囝的成長。Konnie更以「老闆與秘書」來形容與囝囝的關係：「每天跟你在一起，我的世界都很美。」果然是有仔萬事足呀。

Konnie拍劇之餘都會抽時間陪伴「小蟹籽」參加學校活動，非常盡責。（IG圖片）

小蟹籽真係好可愛！（IG圖片）

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Konnie公布離婚消息後成為傳媒焦點，但她在《愛‧回家之開心速遞》的一眾拍檔都十分支持她，紛紛留言為她打氣。其實成班演員一向感情很好，還經常在IG分享聚會的照片，戲裡戲外都仿如一家人，農曆新年更齊齊去單立文（豹哥）家中拜年。而一班好拍檔包括湯盈盈、周嘉洛、吳偉豪、馬貫東等對「小蟹籽」更加是寵愛有加！

上個月Konnie帶埋囝囝去豹哥屋企拜年。（IG圖片）

周嘉洛、吳偉豪同馬貫東仲陪「小蟹籽」跳《學貓叫》，錫到佢燶！（IG截圖）