呂慧儀IG貼自拍　宣布離婚後向網民「報平安」

呂慧儀（Konnie）與老公黃文迪於日前（9/3）凌晨在IG宣佈已於2018年離婚。在Konnie發文宣佈離婚前，有傳媒拍到黃文迪在搭巴士期間與一名女子表現親暱，不過及後Konnie的聲明中，澄清了離婚不涉及任何第三者。後來，又發生了傅嘉莉（Kelly）在IG發文疑似翻舊帳的事。經歷了一連串後，Konnie今日（12/3）在IG貼出新帖子。

Konnie今日（12日）在IG post了一張自拍照。（呂慧儀IG圖片）

Konnie貼了一張自拍的素顏照，並寫道︰「老闆（仔仔）上學。山上散步。然後上班。」然後又標記了行山等標籤，疑似行山散散心。照片中，戴上草帽的Konnie，雖素顏示人，但仍面露微笑，向大家「報平安」。

Konnie在照片下發文︰老闆上學。山上散步。然後上班。（呂慧儀IG截圖）

有不少網民留言和她打氣，又送上祝福，希望她每天都要過得快樂等，又大讚她漂亮。而藝人方力申也有留言支持。Konnie性格向來樂天，相信能很快渡過的，大家也不用太擔心！