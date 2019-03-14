【降魔的2.0】林淑敏許家傑情侶檔參演？　兩人親自回應

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《降魔的》在2017年播出，在播映期間非常受觀眾喜愛。《降魔的2.0》現在正在拍攝中，自然所有消息都會吸引到「降魔的迷」的關注。

日前，「大小姐」林淑敏在個人IG帳號上載一張與劉佩玥（Moon）和「送水輝」許家傑（Jack）的自拍合照，並寫上「Yeah~ bear bear」並標記上#降魔的2，不禁令人聯想起「大小姐」和「送水輝」會否再以CP姿態加入拍攝《降魔的2.0》？

Jack和淑敏同時都在IG上載了與Moon的合照。林淑敏IG圖片）

不過，謎底終於解開了。《香港01》記者致電Jack查詢，原來這是一個「美麗的誤會」，Jack否認有份參與拍攝，他說︰「大家誤會嚟㗎啫，其實佢（林淑敏）就有份拍嘅，我就拍緊《極道怪咖》，但我哋喺服裝間撞到啫，跟住大家就FF（覺得）我哋話一齊拍。（即係你係完全唔會參與㗎？）無啊，我係開《極道怪咖》。」

Jack和淑敏合作無間，觀眾也樂見他們以情侶檔出現。（許家傑IG圖片）

於是《香港01》記者再致電淑敏查詢，她承認會有份參與《降魔的2.0》的拍攝，不過就只是大概一集的戲份。淑敏也笑言沒想過貼一張相大家會引起大家的關注，不過相信觀眾們只是太期待「大小姐」和「送水輝」繼續以情侶檔出現在新劇集內，才會誤會了。

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