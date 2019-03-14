沈卓盈倫敦婚照被指係p圖　大笨鐘維修緊點會影到全貌？　

沈卓盈（Jess）昨日（14日）在 IG 宣布婚訊，貼出數張與老公在歐洲的婚紗相，相片取景倫敦大笨鐘（Big Ben）、國會大廈和巴黎鐵塔。不過有網民質疑其中以大笨鐘為背景的婚照是 P 圖。

由於大笨鐘日久失修，所以從2017年起開始維修，預計2021年竣工，而Jess 的老公在2018年年中求婚，之後才到倫敦巴黎影婚紗相，照計大笨鐘應該被棚架包圍。Jess 今日出席活動，被問及婚照是否 P 圖，她回應在倫敦影婚紗相時，大笨鐘的確是圍起鐵架，「攝影師好好心機幫我哋執相，我很滿意執出來的效果。」

由於大笨鐘正進行大維修，四周架起棚架，因此Jess這張婚紗照被質疑造假。（IG圖片）

有人質疑既然 P 圖，就不需要飛到當地拍照，不過其實婚照怎樣拍，一對新人自己喜歡就好，旁人沒有資格介意吧！而且只是 P 其中一個景點，而大笨鐘又作為倫敦的地標，為了有一個圓滿的婚紗照，P 圖也很合理。

其實一對新人一場來到倫敦，不只拍大笨鐘一個景點呢。（IG圖片）

樓高 96 米的大笨鐘於1859年5月31日建成，至今已有近160年歷史。大笨鐘從1980年代起就沒有保養，因倫敦氣候溫暖濕潤，鐘樓受水氣侵蝕，建築外牆和鐘面都剝落不堪。今次維修歷時4年，不少人都認為時期太長，不過國會首席建築師表示，今次維修完成後，可以保證大笨鐘在未來60年穩固安全。

大笨鐘要維修到2021年。（IG圖片）