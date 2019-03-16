【專訪】「兒歌天后」唐韋琪為事業至今未婚：係待嫁嘅女兒！

「長腿叔叔你好嗎？交出溫馨的心是你嗎？可否某個季節來伴我，解開牽掛～」這首由兒歌天后唐韋琪（Vikki）主唱的動畫《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》，相信對80後和90後一定不陌生！近年，像Vikki姐姐一樣能歌善舞的兒童節目主持絕對是買少見少，雖然她早於2007年就離開自己一共擔任了12年的TVB兒童節目主持崗位，但她多年來都從未離開過小朋友，更為此至今一直未婚。 拍攝：葉志明 剪接：吳宇峰 場地提供：唐韋琪才藝訓練中心

現年51歲的Vikki姐姐在1991年獲唱片監製許願及趙增熹賞識，簽約寶麗金而加入樂壇，Vikki姐姐憶述往事：「原本公司想打造我成為比較有個性嘅歌手，但冥冥中就註定你就係會有一首卡通片主題曲《夢中天使》，註定你會係兒歌界有一個位置，而又走咗去兒童節目做主持。我喺入面又學咗好多嘢，亦都同譚玉瑛姐姐結緣同認識到一班好好嘅姐姐。但入面真係太多姐姐，我亦都知道自己嘅位置所以就決定自己出去闖一闖，做返自己鍾意做嘅嘢。」

Vikki姐姐的第一首主打歌《飄戀》亦是經典歌！（葉志明攝）

唐韋琪離開TVB以6萬元創業

由於Vikki姐姐當年擔任主持時，亦會利用閒餘時間到學校教小朋友才藝，所以在她離開TVB後就投入兒童教育事業：「其實創業一定要有自己本錢，以前我就租人地方，壓力唔大，但喺偶然機會下，歌手莫鎮賢就將呢個地方承讓俾我，咁我就喺度發展，而個業主算係好好，因為佢知道我係做呢啲小朋友嘅嘢，比較正能量，都有體恤我哋嘅壓力，當然我哋都要勤力交租，每次差啲差啲又咁啱夠交租。（一開始投資咗幾多？）其實第一次嘅投資，我攞咗6萬蚊，都係交租，投資唔多，開業唔係好多錢，反而守業難啲，因為我哋又要做製作，小朋友表演時嘅人手、台燈聲、舞台服裝同化妝等等，就變咗製作嘅使費會大啲。呢度所有嘅設備都好似螞蟻搬家，逐啲逐啲買。其實我都好感恩所有幫助過我嘅貴人，令我可以喺呢個地方可以孕育一班小朋友，薪火相傳一啲教育嘅使命。」

當年膽粗粗離開TVB，Vikki姐姐坦言自己不擅長戲劇亦是其中一個原因。（葉志明攝）

Vikki姐姐透露曾與莫鎮賢合作而成為好友。（圖片來源：視覺中國）

為教育不惜拋開藝人身份

教育雖是良心事業，但想教好小朋友絕非易事，Vikki姐姐往往需花上比常人更多時間和努力，除了會自己設計課程去訓練小朋友唱歌、跳舞、Catwalk和節奏感外，更不時要化身社會工作者調整小朋友的心態：「好多小朋友6歲嚟學，而家已經17歲，心路歷程都好開心。但當然都見到佢哋有挫折，有時會好似社會工作者，要調整佢哋，同家長之間嘅溝通都好緊扣，變咗我已經唔覺得自己係藝人，係社會工作者，係藝術治療同心靈上多啲。」最近Vikki姐姐更自資協辦香港區藝術錦標賽兼初賽評委：「我覺得而家嘅年青人應該要喺藝術修養上付出，要為自己去演出。我發現而家啲人的確係冷漠咗，所以更加想去推動呢個活動，增加人與人之間嘅溝通。」

Vikki姐姐是不少人心中永遠的姐姐！（圖片來源：視覺中國）

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曾與李天翔傳緋聞：佢係一個好好嘅主持！

Vikki姐姐在事業上的發展有目共睹，但感情一直都很神秘，唯一曾與同樣是兒童節目主持的李天翔傳過緋聞。對此，Vikki姐姐笑言：「其實兒童節目主持個個都有拍過拖，只不過係娛樂新聞記者冇報道！又可能係兒童節目畀人感覺係小朋友嘅嘢，所以都少人問呢啲，你都係第一個問我感情世界嘅嘢！（同李天翔係咪真㗎？）佢係一個好好嘅兒童節目主持，亦都好好嘅演員，嗰次我咁啱車佢返工就俾人影咗相，佢都好少講感情事。（你呢？）我都醉心工作，因為我哋以前工作真係好忙。」

李天翔今年亦離開TVB。（IG圖片）

大家對兒童節目姐姐哥哥的感情世界又好唔好奇呢？（圖片來源：視覺中國）

否認同性戀傳聞：我想同自己平反

Vikki姐姐更笑言多年來都未有追求者：「冇留意就唔覺得有人追，我好鍾意自己做自己嘢，可能而家有人追都唔定，但我又冇留意，而且有一種使命感，變咗成日都得學生，家長，學生，家長……（屋企人有冇催你結婚？）屋企人唔催，可能覺得你咁大個就自己決定自己。屋企人都結晒婚，淨係得我未結婚。而且有一樣嘢我想平反，都唔知點解網上面有人同我講話我結婚，話我有丈夫，好似14年嘅事，但嗰陣我搞緊演唱會，忙到甩碌，其實我未嫁，係待嫁嘅女兒。而且有報道話我鍾意女仔，其實我同男仔女仔做朋友都好鍾意，但話我有同性嘅特質，我就冇啦，都想同自己平反。」

Vikki姐姐果然是女強人！ (葉志明攝)

承認與工作伙伴有發展空間：緣份嚟到擋都擋唔住！

Vikki姐姐又笑言沒有計算自己至今單身多少年，但就透露：「其實有時同自己工作嘅伙伴，都會有人問我哋係咪拍拖，通常啲人都會咁樣諗我哋。（但有冇拍拖？）冇，但都可以有發展空間，咁有時partner…..有時工作有時都會有感情，相處呀，都可以叫拍拖嘅。但呢啲嘢都好隨緣，緣份嚟到擋都擋唔住，樂天知命！」

日本動畫片《長腿叔叔》。（網上圖片）

Vikki姐姐的合作伙伴林澤健。（葉志明攝）

其實Vikki姐姐畫畫都有一手，點撃下圖睇作品！