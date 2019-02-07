【專訪．有片】秦沛廿歲進軍美國荷里活：直頭兩隻眼凸晒

近幾年華人演員殺入美國荷里活電影已不是什麼稀奇的事情，但如果時光倒流回到60年代，除了有李小龍將中國功夫推向世界成為首位華人演員外，原來當時年僅21歲的秦沛亦獲四奪奧斯卡金像獎的荷里活著名導演及製作人Robert Wise賞識參演《聖保羅炮艇》（The Sand Pebbles），成為香港首位打入荷里活的電影明星。 攝影：陳順禎 拍攝：葉志明 剪接：郭榮裕

現年73歲的秦沛（Paul哥）繼2011年拍攝TVB劇集《護花危情》後，最近又再參演新劇《荷里活有個大老千》。劇中Paul哥飾演老千組織「千門八將」的大師兄，與鄭則仕和湯鎮業大鬥演技，令不少觀眾直呼「過癮」。雖說劇名中的「荷里活」意指香港60年代的影圈，但原來縱橫影壇至今70年的Paul哥，早於1966年就被美國荷里活著名導演及製作人Robert Wise賞識，成為香港首位打入荷里活的電影明星。重提當年威水史，Paul哥依然顯得雀躍萬分，但他強調：「我又唔係第一個打入去嘅，之前都有人。只不過，以演員身份被邀請去拍荷里活電影而去咗荷里活，應該係第一個，但當時李小龍已經喺嗰邊從事緊電影和電視嘅工作，只不過佢係喺嗰邊，而唔係喺香港邀請過去。呢個一定要更正吓，如果唔係畀人鬧死！」

秦沛喺60年代已經拍過真真正正的美國荷里活電影，你都咪話唔勁呀！（陳順禎攝）

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成為首位華人演員打入荷里活 全因一本電影雜誌

Paul哥出身於演藝世家，父母均是演員，三歲已經開始演戲。1965年，他從香港華仁書院肄業後，就赴台發展加入大導演李翰祥的公司。機緣巧合下，他突然被告知荷里活著名導演Robert Wise相約見面。「呢部西片，（導演）喺香港已經見過好多好多演員，喺台灣都見過好多演員，但佢都唔滿意，啱啱好佢就睇到一本用我做封面的電影雜誌，就問可唔可以約我嚟見吓。之後就有人搵李翰祥導演嘅公司，就搵到我，於是乎就去見佢。」Paul哥憶述。

大導演Robert Wise曾拍攝三十九部電影，四度獲得奧斯卡金像獎。 (網上照片)

秦沛三歲開始演戲 令大導演印象深刻

當時講得一口流利英文的Paul哥就笑言自己身穿皮褸，騎着電單車，造型似足「美國仔」去赴會。言談間，Robert Wise就問Paul哥幾歲開始演戲，他回答：「Since I was 3 years old.（What do you mean？）Since I was 3.」Robert Wise得知Paul哥三歲就開始演戲後便立即決定用他。

出身華仁書院的Paul哥，當年學歷已經相當高，因此與美國大導演對話都冇有怕！（陳順禎攝）

參與荷里活製作 打開電影新世界

雖然Paul哥從小接觸片場，早已見慣不怪，但對於當年荷里活的製作，他坦言簡直是另一個世界：「直頭兩隻眼凸晒，真係㗎，完全唔一樣。首先講吓導演Robert Wise，大家都知道《The Sound of Music》（仙樂飄飄處處聞）， 還有《West Side Story》（夢斷城西）都是他導嘅。但點解我見識咁大？好簡單，我哋拍戲，我去道具房，因為好八卦，後生嘛，有個人攞咗把槍出嚟，叫我睇吓塊鏡，砰一聲…哇，我呆咗，因為塊鏡子有一個窿，我話下，點算呀打爛咗？佢就叫我唔洗擔心，拎塊布出嚟抹，一抹就冇咗。原來係子彈掂到塊鏡就化開咗，中間係黑色就好像一個窿咁。依家講緊係50年前，真係大開眼界！」這個難得的經歷，令Paul哥更努力去認識電影，除了演戲外，他先後跟過李翰祥導演和胡金銓導演由場記學起，做到副導演，增進不少電影知識。

由Steve McQueen主演的《聖保羅炮艇》》是首部在台拍攝的荷里活大製作，本片在美上映後大獲成功，並獲得1966年奧斯卡最佳影片提名，然而在台灣卻因政治因素遭禁，1984年大幅刪減後始獲解禁上映。（網上圖片）

秦沛站在「聖保羅號」砲艇的指揮台前，扮演青年學生。(網上圖片)

Paul亦提到當時荷里活已經有數碼配音，相當先進！（陳順禎攝）

入行至今零負面新聞 全歸功於母親繼父身教

時至今日，Paul無論是飾演正人君子、奸險小人、大老千抑或名門富豪都能輕鬆駕馭，事業上的成功亦沒有令Paul輕狂驕傲，幾十年來幾乎零負面新聞，是真真正正娛樂圈的一股清泉。對此，他把這一切歸功於自己的母親紅薇和繼父爾光，他稱：「我記得佢哋講過（作為）一個公眾人物，記住言行舉止要好小心，盡可能唔好做啲唔好嘅事，唔好影響到人哋。我都有將呢番說話同仔女講，除非你唔入呢行，你入呢行盡可能保護吓自己，因為公眾人物，唔好影響到人哋。（但呢行誘惑係咪特別多？）好似賭，我識㗎，但我從來唔賭。我覺得嘥時間喺枱上面賭，坐得耐條腰都酸，我不如去打吓波。每個人唔同嘅，去尋求自己嘅娛樂同開心有好多方法。」