【專訪．有片】秦沛廿歲進軍美國荷里活：直頭兩隻眼凸晒

近幾年華人演員殺入美國荷里活電影已不是什麼稀奇的事情,但如果時光倒流回到60年代,除了有李小龍將中國功夫推向世界成為首位華人演員外,原來當時年僅21歲的秦沛亦獲四奪奧斯卡金像獎的荷里活著名導演及製作人Robert Wise賞識參演《聖保羅炮艇》(The Sand Pebbles),成為香港首位打入荷里活的電影明星。

現年73歲的秦沛(Paul哥)繼2011年拍攝TVB劇集《護花危情》後,最近又再參演新劇《荷里活有個大老千》。劇中Paul哥飾演老千組織「千門八將」的大師兄,與鄭則仕和湯鎮業大鬥演技,令不少觀眾直呼「過癮」。雖說劇名中的「荷里活」意指香港60年代的影圈,但原來縱橫影壇至今70年的Paul哥,早於1966年就被美國荷里活著名導演及製作人Robert Wise賞識,成為香港首位打入荷里活的電影明星。重提當年威水史,Paul哥依然顯得雀躍萬分,但他強調:「我又唔係第一個打入去嘅,之前都有人。只不過,以演員身份被邀請去拍荷里活電影而去咗荷里活,應該係第一個,但當時李小龍已經喺嗰邊從事緊電影和電視嘅工作,只不過佢係喺嗰邊,而唔係喺香港邀請過去。呢個一定要更正吓,如果唔係畀人鬧死!」

秦沛喺60年代已經拍過真真正正的美國荷里活電影,你都咪話唔勁呀!(陳順禎攝)

成為首位華人演員打入荷里活 全因一本電影雜誌

Paul哥出身於演藝世家,父母均是演員,三歲已經開始演戲。1965年,他從香港華仁書院肄業後,就赴台發展加入大導演李翰祥的公司。機緣巧合下,他突然被告知荷里活著名導演Robert Wise相約見面。「呢部西片,(導演)喺香港已經見過好多好多演員,喺台灣都見過好多演員,但佢都唔滿意,啱啱好佢就睇到一本用我做封面的電影雜誌,就問可唔可以約我嚟見吓。之後就有人搵李翰祥導演嘅公司,就搵到我,於是乎就去見佢。」Paul哥憶述。

大導演Robert Wise曾拍攝三十九部電影,四度獲得奧斯卡金像獎。 (網上照片)

秦沛三歲開始演戲 令大導演印象深刻

當時講得一口流利英文的Paul哥就笑言自己身穿皮褸,騎着電單車,造型似足「美國仔」去赴會。言談間,Robert Wise就問Paul哥幾歲開始演戲,他回答:「Since I was 3 years old.(What do you mean?)Since I was 3.」Robert Wise得知Paul哥三歲就開始演戲後便立即決定用他。

出身華仁書院的Paul哥,當年學歷已經相當高,因此與美國大導演對話都冇有怕!(陳順禎攝)

參與荷里活製作 打開電影新世界

雖然Paul哥從小接觸片場,早已見慣不怪,但對於當年荷里活的製作,他坦言簡直是另一個世界:「直頭兩隻眼凸晒,真係㗎,完全唔一樣。首先講吓導演Robert Wise,大家都知道《The Sound of Music》(仙樂飄飄處處聞), 還有《West Side Story》(夢斷城西)都是他導嘅。但點解我見識咁大?好簡單,我哋拍戲,我去道具房,因為好八卦,後生嘛,有個人攞咗把槍出嚟,叫我睇吓塊鏡,砰一聲…哇,我呆咗,因為塊鏡子有一個窿,我話下,點算呀打爛咗?佢就叫我唔洗擔心,拎塊布出嚟抹,一抹就冇咗。原來係子彈掂到塊鏡就化開咗,中間係黑色就好像一個窿咁。依家講緊係50年前,真係大開眼界!」這個難得的經歷,令Paul哥更努力去認識電影,除了演戲外,他先後跟過李翰祥導演和胡金銓導演由場記學起,做到副導演,增進不少電影知識。

由Steve McQueen主演的《聖保羅炮艇》》是首部在台拍攝的荷里活大製作,本片在美上映後大獲成功,並獲得1966年奧斯卡最佳影片提名,然而在台灣卻因政治因素遭禁,1984年大幅刪減後始獲解禁上映。(網上圖片)

秦沛站在「聖保羅號」砲艇的指揮台前,扮演青年學生。(網上圖片)

Paul亦提到當時荷里活已經有數碼配音,相當先進!(陳順禎攝)

入行至今零負面新聞 全歸功於母親繼父身教

時至今日,Paul無論是飾演正人君子、奸險小人、大老千抑或名門富豪都能輕鬆駕馭,事業上的成功亦沒有令Paul輕狂驕傲,幾十年來幾乎零負面新聞,是真真正正娛樂圈的一股清泉。對此,他把這一切歸功於自己的母親紅薇和繼父爾光,他稱:「我記得佢哋講過(作為)一個公眾人物,記住言行舉止要好小心,盡可能唔好做啲唔好嘅事,唔好影響到人哋。我都有將呢番說話同仔女講,除非你唔入呢行,你入呢行盡可能保護吓自己,因為公眾人物,唔好影響到人哋。(但呢行誘惑係咪特別多?)好似賭,我識㗎,但我從來唔賭。我覺得嘥時間喺枱上面賭,坐得耐條腰都酸,我不如去打吓波。每個人唔同嘅,去尋求自己嘅娛樂同開心有好多方法。」