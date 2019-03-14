CNBLUE李宗泫花美男形象全毀　疑非禮允兒、AOA惠晶片段網上瘋傳

韓國娛樂圈色情醜聞的爆料一日比一日精彩，鄭俊英早前最先被爆涉嫌將非法的偷拍性愛影片散播於一個8人聊天室中，而聊天室中的涉及的男藝人身份亦相繼公開，包括早前已宣布退出娛樂圈的BIGBANG成員勝利及今日（14日）宣布退出FTISLAND的崔鍾訓外，晚上再爆出與崔鍾訓同公司的CNBLUE成員李宗泫為另一個聊天室成員。

SBS《8點新聞》在14日晚上公開李宗泫在聊天室的對話，涉嫌共享非法色情影片及發表侮辱女性言論。（微博圖片）

色情聊天室事件曝光當天（11日），網上已流傳CNBLUE成員李宗泫為其中一人，唯所屬公司FNC娛樂於12日晚上已發聲明表示李宗泫與事件無關。2天後，SBS《8點新聞》得到相關聊天記錄，顯示極力否認的李宗泫參與色情聊天室的討論，並以極低俗字眼貶低女性，用「拿來玩」和「貨色」來放在女性身上。

網上亦瘋傳三段李宗泫涉嫌非禮女偶像的片段。（影片截圖）

李宗泫被爆出後，有網友指出李宗泫已經有不少前科，網上亦瘋傳三段李宗泫涉嫌非禮女偶像的片段。流傳的片段中顯示，李宗泫在參加FNC的家族演唱會「FNC KINGDOM」中，從後胸襲同門師妹AOA成員惠晶，惠晶嘗試從「狼爪」中掙脫。另一片段中，李宗泫以「騎膊馬」形式舉起AOA成員智珉，並用雙手來回摩擦她的大髀內側。以他亦在某次年末歌謠節目中偷偷從後揭起就在前方的少女時代成員允兒裙底，允兒發覺後向後望並瞪着伸出「鹹豬手」的李宗泫後逃離現場。

李宗泫已於去年8月入伍。（網上圖片）

李宗泫涉嫌非禮女偶像片段：

李宗泫涉嫌偷偷從後揭起就在前方的少女時代成員允兒裙底，允兒發覺後向後望並瞪着「鹹豬手」的李宗泫，然後從他身邊馬上逃走。（網上影片）

李宗泫在參加FNC的家族演唱會「FNC KINGDOM」中，從後胸襲同門師妹AOA成員惠晶。（網上影片）

李宗泫以「騎膊馬」形式舉起AOA成員智珉，並用雙手來回摩擦她的大髀內側。（網上影片）