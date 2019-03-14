鄭俊英曾被受害者哭求刪除性愛片　崔鍾訓宣布退出FTISLAND

韓國男星勝利和鄭俊英今日（14/3）抵達首爾地方警察廳，就性交易、偷拍和散播性愛影片等案件接受調查。穿上黑色西裝和紮起頭髮的鄭俊英早上率先抵達警察廳，在眾多傳媒面前向國民道歉，並會誠實接受調查，惟未有回應記者提問；而勝利則在下午到達，面露愧色向韓國民眾致歉：「向國民和因我而受到傷害的人低頭道歉……會在調查中誠實回答疑問。」

鄭俊英和勝利先後到首爾地方警察廳接受調查，並向國民鞠躬道歉。（視覺中國）

務利接受傳媒採訪時面容憔悴。（視覺中國）

勝利和鄭俊英今日接受調查相片（視覺中國）

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另外，SBS電台節目《李在益的政治Show》中，首次揭發鄭俊英事件的SBS FunE記者姜京潤（音譯）大爆有受害者曾哭着要求鄭俊英刪除性愛影片，雖然鄭俊英在受害人面前刪除片段，但原來之前鄭俊英已將影片發送給朋友備份，事後鄭俊英向該名朋友索取影片，然後繼續在受害人背後多加嘲諷。事件曝光後，繼續點起韓國和內地網民的怒火，批評鄭俊英行為喪心病狂，與畜牲無異。

有受害者曾哭着要求鄭俊英刪除影片，惟鄭俊英事後卻向朋友索取備份，惹人髮指。（視覺中國）

此外，被指3年前委託警方隱瞞酒後駕駛的FTISLAND成員崔鍾訓昨日（13/3）宣布中斷演藝活動，而FTISLAND粉絲就在網站上傳「FTISLAND崔鍾訓退出聲明書」，要求崔鍾訓退出樂隊，FTISLAND成員成一李洪基更在Instagram表明「放棄（崔鍾訓）吧」。最終，FTISLAND所屬公司FNC娛樂今日下午發表聲明，指崔鍾訓退出樂隊，並永久退出娛樂圈。