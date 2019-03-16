【杜汶澤喱騷】阿澤回想做「茄哩啡」辛酸史：嗰陣時嘅夢想好卑微

《杜汶澤喱騷》開播近一年，一直有一班忠實擁躉支持，當中由杜汶澤、盧覓雪和貝依霖主持的《Genius Bar》，每集都會圍繞一個主題深入探討，而最新一集三位主持人就「夢想」展開討論，阿澤更在過程中回顧入行以來的辛酸史，全靠自己努力一步一步走到現在。

新一集《Genius Bar》的主題是夢想，杜汶澤在節目中自爆入行初期的辛酸史。（影片截圖）

出身亞視的阿澤，小學和中學都就讀名校，不過因為無心向學，成為了一名裝修工人，直至1994年獲製作人蕭鍵鏗發掘，加入亞洲電視，由「茄哩啡」開始做起：「嗰陣拍《九王奪位》做太監，江華做雍正，每日四點返到去，坐到半夜兩點，之後PA走嚟同我講『今日原來冇你㗎，你收工啦。』而我戴嗰頂（太監）帽呢，喺個膠袋度未攞出嚟已經臭，嗰隻味直情似你着住對白飯魚，冇着襪，焗喺度四個月。」

阿澤當年在江華主演的劇集《九王奪位》中只是飾演一個小太監，連名都冇。（網上圖片）

他在劇中戴的帽更曾被張瑛戴過，而張瑛是粵語黑白片年代的小生，可想而知年代非常久遠。（網上圖片）

原來這頂帽早在粵語片年代已經被有「千面小生」之稱的張瑛戴過，翻查記錄顯示張瑛在1974年至1984年間在麗的及亞視拍劇，而《九王奪位》就是在1994年拍攝，可想而知這頂帽確實是歷史悠久：「我見頂帽寫住張瑛，佢投咗三次胎喇！我問『乜張瑛唔係拍電影嘅咩？』佢話『唔係，以前喺麗的做過㗎。』頂帽由張瑛戴過到而家到冇洗過！我每日放工返到屋企半夜兩三點，沖完涼一瞓低，臭醒咗我老婆！所以我嗰陣嘅夢想就係，如果我有一日拍戲有套乾净啲嘅衫着就好喇。」

阿澤曾在節目《亞視百人》中提起當年拍攝的經歷，更表示因為全心演繹獲得江華關注。（影片截圖）

雖然在《九王奪位》中只是飾演一個小角色，甚至連名字都沒有，但阿澤都盡心盡力演好，更翻看紀錄片學習太監的一舉一動：「個個同皇帝講完嘢都擰轉身就走，但我睇錄影帶原來係要褪後走。跟住江華話『我睇咗好耐，得你一個識得褪後走，你邊間茄哩啡公司嘅呢？』之後我就慢慢做上去。嗰陣時嘅夢想好卑微，有套乾净衫着，角色有個名。後尾知道江華原來年薪有兩百萬，我心諗，如果我一年搵到一百萬已經好開心。」

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無論角色大小，阿澤都全心全意演繹，之後更被監製冼志偉發掘，拍攝劇集《我和殭屍有個約會》打出名堂，其後轉往電影發展，並因為《無間道》中「傻強」一角而備受肯定，獲提名金像獎最佳男配角。2006年他首度擔任男主角的電影《伊莎貝拉》成為當年唯一一部入圍《柏林電影展競賽》的華語電影，阿澤更有份角逐柏林影帝。如今阿澤將創辦的網台搞得有聲有色，絕對離不開他的堅持和努力。

阿澤在《無間道》中飾演傻強，演技備受肯定。（網上圖片）