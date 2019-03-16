「日本第一女公關」年賺兩億日圓　世界拳王Mayweather都係客仔！

在日本，夜店女公關是一種正當的人氣職業，主要工作是陪伴客人喝酒聊天。年僅24歲的Noa（進撃のノア）是目前日本最賺錢女公關，她年收入高達2億日圓 （約1千4百萬港幣）外，目前業績最高就是她生日前後，5天賺了1千萬日圓 （約70萬港幣）。她人氣極高，除了吸引不少日本電視台和YouTuber邀請拍攝，IG粉絲更高達17萬！

Noa人氣不輸一眾日本女星！(IG圖片)

仲開埋見面會！(IG圖片)

好多人以為Noa是出身貧窮家庭而被迫「下海」，＿但其實她生活一直無憂，父親是知名音樂製作人，媽媽是全職主婦，15歲時更被送到新西蘭留學。雖然回到日本後，她選擇繼續上大學，但她受朋友影響，覺得夜晚世界裏的陪酒女們閃閃發光，她自己也想那樣耀眼燦爛。然後就輟學去酒店俱樂部上班了。

她生日會豪華程度令人咋舌！（IG圖片）

為咗令Noa開心，客人出手都好大方！(IG圖片)

點撃下圖仲誇張！

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Noa在同一家公司旗下的四家酒店掛職，除了連世界超越拳王Mayweather亦是她的顧客外，光顧她的女性顧客亦漸漸增多。她在電視節目曾講過陪酒行業仍有發展空間，更指自己會持續拿到第一名！

Mayweather是當今世界職業拳壇最具拳擊天賦的拳手之一！（IG圖片）

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以最紅陪酒女頭銜賺來的知名度，讓Noa有了上電視當嘉賓，甚至出席各種商業活動的機會。這些機會反過來，又使得慕名前去的男人越來越多，幫她坐穩「日本第一女公關」的寶座。

出埋書教你點討好人添！(IG圖片)