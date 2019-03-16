【勝利醜聞】玩兩手都會犯法？　不少韓國藝人因賭錢賠上名聲

韓國男團BIGBANG前成員勝利早前被爆旗下夜店保安毆打顧客後受警方包庇後，一連串有關勝利以及其身邊好友的醜聞相繼爆出，可謂一石激起千層浪。除了涉毒、疑提供女伴服務外，韓媒sisajournal更以勝利與別人在即時通訊軟件的對話為證據，指勝利「有習慣到海外賭博」的嫌疑，曾在美國賭贏2億韓圜（約138萬港元），對話中有一個疑似是勝利的人寫道：「啊，因為我經常去，所以把錢放在Save Bank裏了。贏的錢只在拉斯維加斯花，這是我的原則。」

這個指控令不少港人，特別是對間中過大海到澳門賭場玩兩手的人來說感到費解，乜原來「有習慣到海外賭博」都有錯？

有關勝利的醜聞愈爆愈多，已經勝利已被其所屬公司YG娛樂終止合約。（VCG）

根據韓國刑事法第23章第246條，如果有人以增加資產為目的參與賭博，最高可處罰500萬韓圜（約3.4萬港元），如果該人士是「慣性賭博」（次數多、明顯有賭博習慣），最高可判罰2000萬韓圜（約13.8萬港元）及入獄3年。由於韓國是少數國家採用國籍原則來執法，所以就算韓國人到海外合法賭場賭博，都有機會受到處罰。

另外，如果賭博牽涉的金額過高（未經金融公司進行1萬美元以上的外匯交易），亦會觸犯到韓國的「外匯交易法」，所以韓媒指控屬實的話，勝利同時觸犯了「慣性賭博法」和「外匯交易法」。

點擊下圖觀看疑似與勝利相關對話紀錄：

其實韓國演藝圈不時便會爆出演員、歌手涉及賭博的新聞，組合神話成員Andy、H.O.T成員Tony An便曾因賭博而搞到形象跌落谷底，而申正煥賭博事件比上述的更為轟動，多次被爆涉賭的主持人、諧星申正煥在2010年時便在菲律賓賭錢，為借錢抵押護照而搞到被無法返國，令其形象一度破產。

點擊下圖觀看曾經涉賭的韓國藝人：

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相信大家都知道韓國裏面有不少合法賭場供人玩兩手，但並示是每一間都可以供韓國國民合法賭博，16間賭場裏面，只有位於江原道的江原樂園賭場可供韓國人使用，其餘僅限於外國人進出。不要以為香港人以及其他非韓國人在韓國賭錢不會中伏，其實一不小心都會出事，曾經有幾個內地人在韓國水原市一個住宅單位開檯打麻雀，雖然只是親戚朋友之間的聯誼活動，但是當中牽涉了金錢，便干犯了開設賭場的罪行。