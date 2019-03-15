【勝利醜聞】勝利否認向投資者提供「女伴」：只為拿回被騙的20億

韓國演藝圈數日前爆出醜聞，男團BIGBANG成員勝利捲入暴力、性騷擾、性暴力、性交易及毒品的爭議，其後再接連被爆其開設夜店涉嫌逃稅，又涉嫌向投資者提供女性以作性招待，以及好友鄭俊英於聊天群組內傳閱偷拍所得的性愛片等醜聞。除了上述兩名歌手在該聊天群組裏面，FTIsland的崔鍾訓和Highlight的龍俊亨亦被發現同是群組成員，兩人昨日（14/3）亦分別到警署接受警方調查。

昨日（14/3）勝利因桃色醜聞而到警署接受調查。（視覺中國）

韓媒《Newsen》在昨日（14/3）的報道指出，勝利曾向投資者傳送有關性招待的資料，其中包括女生的照片、年齡、職業以及詢問投資者的喜好等，對話中更表示性招待的收費是「每人1,000萬韓圜（約7萬港元）」。而韓媒《Channel A》就公開勝利的解釋，其代表律師亦否認勝利有提供性招待予該名投資者，並指該投資者曾詐騙勝利20億韓圜（約1,400萬港元），勝利只是為了要回20億韓圜（約1,400萬港元）。在今日（3月15日）結束警方調查後，他在上午也向當地媒體發表立場，並否認一切性招待的罪名。「那些女生我都不認識，只是為了拿回20億（約1,400萬港元）討好對方才說出的話。」

今早（15/3）男團BIGBANG成員勝利由警署步出，即受到傳媒追訪。（視覺中國）

同日，勝利也宣布已向韓國兵務廳申請「延期入伍」，希望在這段時間內洗清嫌疑。不過韓國兵務廳廳長對此則表示，無法做出能否「延期入伍」的決定，並在收到延期申請後慎重檢討，如有需要亦將尋求外部的法律諮詢。