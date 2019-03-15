夜店驚見台灣3大偶像男神　勝利親自出馬招待狂歡

韓國男團BIGBANG成員勝利近日接連被爆所屬夜店Burning Sun涉嫌藏毒﹑個人涉嫌性買賣﹑行賄警方等不法行為，及後其Kakao Talk對話被公開被揭露一連串「案外案」，包括其好友鄭俊英偷拍同散播性愛影片，樂隊FTISLAND前成員崔鍾訓獲警察優待隱瞞醉駕事件﹑Highlight成員龍俊亨承認有看過性愛片宣佈退出組合﹑CNBLUE成員李宗泫是群組成員下流對話被公開，風波愈燒愈熱全球相當關注。而近日網上則爆出，台灣三大偶像男神陳柏霖﹑柯震東同王大陸在今年1月曾現身勝利的夜店狂歡，有男有女圍在一起玩得甚是開心，隨即引來網上熱議。其後，王大陸更發出聲明同勝利切割，表明同該事件一點關係都沒有，並且堅決反對不法行為。

勝利案件愈滾愈大。（視覺中國）

近日有網友就笑指勝利種的瓜實在太大牽連甚廣，不講都不知他原來同台灣三大男神是如此要好。有網友指出，在今年1月份的時候，陳柏霖﹑柯震東同王大陸就在勝利所經營的夜店狂歡，頭戴紅色cap帽的勝利親自招待三人，一群男女圍在一起把酒談歡玩得開心。而另一張圖片則見王大陸穿著輕便，戴著口罩神神秘秘似的，莫非怕別人撞見？雖然不知道他們所談何事，但網友們都一致表示他們根本就是同一類人「物以類聚」。

台灣三大男神曾在勝利夜店狂歡。（網上圖片）

眼見勝利事件事態嚴重，自己又被爆出曾上對方夜店狂歡，王大陸就急不及待在社交網站發聲明澄清，表示被影射同該事件有關是惡劣謠言，堅決反對同譴責所有不法行為：「本公司藝人王大陸先生與韓國藝人李勝利事件完全無關。」並要求立即停止不實消息傳播、發佈、轉傳，而且要將其刪除。而王大陸的工作人員更直指表示他們只是普通朋友而已，完全不知情對方的任何事。

對於二人只是普通朋友關係，不少網友就覺得好假喇！因為在這件事未發生之前，王大陸就不時在其社交網站上貼同勝利的合照，二人還透過社交網站大呼「我愛你」，看起來感情如此要好，好難想像只是普通朋友。

王大陸同鄭俊英私下聚會。（網上圖片）

二人只是普通朋友關係？（網上圖片）